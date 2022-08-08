分析：美元兌日圓升破140關口的時機或已過去

有分析指出，美元兌日圓跌破140關口的時機或已過去。（資料圖片）

美元兌日圓匯價安倍晉三遇刺之後一度升至近140，之後顯著回落，不少投資者盼望日圓匯價再突破低位，但隨着近期世界經濟前景有所改變，越來越多分析認為，沽空日圓帶來的最大利潤的時期已成過去。除非美國債息再次大幅度攀升，否則日圓升穿140的時機似乎已成過去。

彭博報道，沽空日圓的三個關鍵支柱是美日息差擴大、油價飆升和貨幣失去避險地位，而這三個因素正在減退，因為經濟衰退憂慮增加限制了債息上及對油價造成壓力，令資金回流至傳統的避險資產，亦令美元兌日圓匯價從2020年3月的低點飆升38%到今年7月中旬的高位後有所回落。

澳洲國民銀行策略師Rodrigo Catril表示：「美元兌日圓的高峰現在可能已經過去了。」根據彭博的統計，策略師預計日圓匯價到2023年第一季度將見130。

沽空日圓三個因素褪色

大和駐東京的高級外匯策略師Yukio Ishizuki亦表示：「日圓沽盤似乎已經見頂，而美日貨幣政策分歧將不再是一個因素，因為市場幾乎已經消化了這一點。」荷蘭合作銀行駐倫敦策略師Jane Foley預計，未來幾個月美元兌日圓將低至130。

日元與美國政府債券的走勢密切相關。隨着市場對美國加息的預期改變，加上市場擔心美國經濟放緩而重新考慮債券，美國國債收益率已從高位回落。