分析｜美國CPI料持續回落 減息預期升溫 瑞銀估明年共減2.75厘

美國10月通脹(CPI)按年比較進一步放緩3.2%，利率期貨顯示市場預期聯儲局本輪加息周期完結，明年5月開始減息機會率已超過一半。其中瑞銀更大膽預期，美國最快明年3月開始減息，而且減息幅度合共2.75厘，市場之冠。
聯儲局加息周期或完結
景順亞太區(日本除外)環球市場策略師趙耀庭則指，美國10月份CPI數據無疑令市場倍感欣慰，食品價格出現抗通脹，租金以及屋主等值租金雖然高企，但亦從前一個月的0.6%，降至0.4%。受二手車價格、租金及整體商品價格下行壓力影響，預期未來數月通脹將繼續下降。核心CPI按月僅增加0.2%，很大程度上推動聯儲局停止加息，市場的正面反應可能意味著未來一段時期內，聯儲局的立場更趨鷹派，以便抑制市場過度正面的反應。
中金料美經濟軟著陸希望上升
另外，中金發表報告指，下滑原因來自幾個方面，一是汽油價格下跌；二是房租通脹放緩；三是部分核心商品與服務價格下跌帶來拖累。短期來看，通脹放緩意味著聯儲局進一步加息必要性下降，美國經濟軟著陸的希望上升，投資者風險偏好改善，前期調整較多的資產有望反彈。
中金續指，由於基數原因，11月與12月通脹仍可能出現「翹尾」現象，但整體而言，上月通脹回落仍是一個積極信號，它意味著聯儲局進一步加息必要性下降，對於市場來說，通脹放緩支撐風險偏好改善，前期調整較多的資產或仍處於反彈窗口期之中。不過，該行指，不宜對美國貨幣寬鬆有過度期待，受益於基數效應，明年美國通脹有望繼續下行，但近幾年不利供給的因素增多，這意味著通脹持續時間將會更久，通脹中樞或系統性抬升。對貨幣政策的含義是，聯儲局在增長與通脹之間將更難以取捨，明年為了引導經濟軟著陸，可能需要提高通脹容忍度。基準情形下，聯儲局明年上半年將保持現有利率水平，下半年才會轉向減息，首次減息或在9月，聯儲局或會上調通脹目標。
瑞銀環球經濟主管Arend Kapteyn對傳媒指，預期美國最快明年3月開始減息，明年合共最多減息2.75厘，利率將減至介乎2.5至2.5厘，減幅較市場普遍預期多，利率於2025年底將進一步減至1.25厘。該行又預期，明年美國面對失業率上升至5%，經濟疲弱，以年率計經濟增長僅0.3%，以及通脹放緩等。
大摩料美息2025年將降至2.375厘
另外，摩根士丹利首席美國經濟師Ellen Zentner則預期，美國分別於明年6月及9月，以及第四季每次議息會議均會減息，每次0.25厘，至2025年底，利率將減至2.375厘。高盛經濟師David Mericle日前指，將美國明年首次減息的時間表延遲至明年第四季，然後每個季度減息一次，直至2026年，合共減息1.75厘，至介乎3.5厘至3.75厘。