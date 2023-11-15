分析｜美國CPI料持續回落 減息預期升溫 瑞銀估明年共減2.75厘

美國10月通脹(CPI)按年比較進一步放緩3.2%，利率期貨顯示市場預期聯儲局本輪加息周期完結，明年5月開始減息機會率已超過一半。其中瑞銀更大膽預期，美國最快明年3月開始減息，而且減息幅度合共2.75厘，市場之冠。

聯儲局加息周期或完結

景順亞太區(日本除外)環球市場策略師趙耀庭則指，美國10月份CPI數據無疑令市場倍感欣慰，食品價格出現抗通脹，租金以及屋主等值租金雖然高企，但亦從前一個月的0.6%，降至0.4%。受二手車價格、租金及整體商品價格下行壓力影響，預期未來數月通脹將繼續下降。核心CPI按月僅增加0.2%，很大程度上推動聯儲局停止加息，市場的正面反應可能意味著未來一段時期內，聯儲局的立場更趨鷹派，以便抑制市場過度正面的反應。

中金料美經濟軟著陸希望上升

另外，中金發表報告指，下滑原因來自幾個方面，一是汽油價格下跌；二是房租通脹放緩；三是部分核心商品與服務價格下跌帶來拖累。短期來看，通脹放緩意味著聯儲局進一步加息必要性下降，美國經濟軟著陸的希望上升，投資者風險偏好改善，前期調整較多的資產有望反彈。