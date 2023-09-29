初步數字｜認購熱情意外遜去年 32萬人申綠債 或最多中7手

政府第二批綠色零售債券昨截止認購，政府發言人指，根據從配售機構所得的資料，初步錄得的認購金額約302億元，認購人數約32.3萬人，意味人數與金額均意外遜首批。按初步數字，申購6手或以下者或可全數配發，小部分7手或以上申請者可多獲1手。
政府發言人指，上述數據為配售機構的初步數據，有待進一步核實，最終數字可能會有所調整，並計劃於10月6日公布配發結果。根據上述數據，綠色零售債券的認購金額是目標發行額150億元的2倍，即超購1倍，而由於綠債獲市民踴躍支持，預計最終發行金額將提高至上限的200億元。綠債將於10月10日發行，並在10月11日上市。
認購人數大減34% 金額少7%
不過，按第二批綠債的初步認購數據，相較首批48.8萬人認購、認購金額325.67億元計，今次認購人數較首批少33.8%，認購金額亦減7.3%。根據目前數據，意味平均每人申購約9手，即涉9萬元，認購6手或以下料可全數配發，少部分7手或以上申請者，可多獲1手。
由於今批綠債的保證息率高達4.75厘，較上一批的2.5厘高，亦普遍高於定期存息，市場一度估計認購人數逾50萬人。
銀行反應熱烈 證券行冷淡
銀行與證券行的綠債認購反應兩極。不少銀行均表示認購熱烈，滙豐銀行指，經該行認購綠債的金額超越去年，客戶平均認購額增加約25%。恒生銀行(011)指，總認購人數及認購金額均打破去年首批綠債紀錄。中銀香港(2388)表示，該行的總認購金額突破去年紀錄，客戶平均認購金額較去年上升超過三成。
不過，證券行普遍指認購熱情不如去年。富途證券表示，是次認購反應不及去年，但平台上不少客戶都有興趣將投資組合從股票延伸至綠債，反映現時市況下，投資者擴閱平穩資產配置的需求。輝立證券僅獲1,500人入飛，相比去年約1萬人，跌約85%；而認購金額為1億元，較去年約5億元，勁跌八成。至於每人平均金額錄得5萬元，則與去年相若。
料不會重演首掛潛水 宜長揸
輝立企業融資經理陳英傑表示，今次綠債反應遜色，主要因為在通脹升溫下，首批綠債(4252)最新回報率已大約4.75厘，加上首批首掛潛水，今入飛者態度審慎。
對於第二批綠債首掛會否如首批般潛水，市場則樂觀，富途認為只會「平水」，建議投資者長揸收息。香港綠色金融協會主席兼會長馬駿表示，美國有望暫停加息並掉頭減息，相信未來兩年的利率，對綠債影響轉趨正面。