初步數字｜認購熱情意外遜去年 32萬人申綠債 或最多中7手

政府第二批綠色零售債券昨截止認購，政府發言人指，根據從配售機構所得的資料，初步錄得的認購金額約302億元，認購人數約32.3萬人，意味人數與金額均意外遜首批。按初步數字，申購6手或以下者或可全數配發，小部分7手或以上申請者可多獲1手。 政府發言人指，上述數據為配售機構的初步數據，有待進一步核實，最終數字可能會有所調整，並計劃於10月6日公布配發結果。根據上述數據，綠色零售債券的認購金額是目標發行額150億元的2倍，即超購1倍，而由於綠債獲市民踴躍支持，預計最終發行金額將提高至上限的200億元。綠債將於10月10日發行，並在10月11日上市。

認購人數大減34% 金額少7% 不過，按第二批綠債的初步認購數據，相較首批48.8萬人認購、認購金額325.67億元計，今次認購人數較首批少33.8%，認購金額亦減7.3%。根據目前數據，意味平均每人申購約9手，即涉9萬元，認購6手或以下料可全數配發，少部分7手或以上申請者，可多獲1手。 由於今批綠債的保證息率高達4.75厘，較上一批的2.5厘高，亦普遍高於定期存息，市場一度估計認購人數逾50萬人。