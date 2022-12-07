利好未完｜高盛估計：內地重開 大市僅反映40%

高盛表示，早前預期內地不會早於明年第二季前重啟，目前相信有30%的機會早於預期，並因而預計內地下半年經濟會明顯反彈，預料過去兩三季的3.5%增長速度，會在未來4季加快至6.5%，並以4月至10月的大跌計算，認為11月市場已反映約四成經濟重啟的影響。

內地放寬防疫封控措施，帶來中港股一片歡欣，有大行則估計升勢有餘未盡。高盛近日有報告認為，大市僅反映經濟重啟的40%，並預測在重啟政策下國企股指數可升抵7,768點，即潛在升幅16.7%；相反，若政策開倒車收緊，則看跌17.5%，至5,488點。

左起為何偉華及范卓雲。

滙豐環球私銀看22470點

另外，多間大行陸續發表明年經濟及股市預測。滙豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華表示，對恒生指數明年底目標為22,470點，國指看7,830點，滬深300為4,600點。他預料本月中央經濟工作會議後，內地將推出更多支持經濟的政策，明年上半年存款準備金率再降半厘，今年底前利率亦有空間再減5個基點，釋出更強寬鬆訊號。

該行亞洲區首席投資總監范卓雲表示，與股票及現金相比，債券的長期預期回報改善幅度最顯著，預料美國聯儲局在本月及明年2月兩次加息、每次半厘後將會停手，在利率見頂及通脹放緩下，將創造更有利債券的環境。

光大證券國際看好航空內需

光大證券國際明年恒指目標23,000點，潛在升幅18.3%，該行證券策略師伍禮賢表示，短線可上望20,000點，惟明年首季經濟仍受壓，大市會先整固再挑戰二萬三。該行看好科技、內需、航空及收息股4板塊，如國泰航空(293)、東方航空(670)、中國中免(1880)、蒙牛乳業(2319)、阿里巴巴(9988)、美團(3690)、領展(823)及新創建(659)。

恒指整固跌77點 賭股闖高

大市方面，恒指昨跌77點或0.4%，報19,441點；主板成交額1,650億元。內地放寬防控措施的憧憬下，濠賭股連日走高，多隻賭企創52周新高，包括美高梅中國(2282)、永利澳門(1128)、金沙中國(1928)及銀河娛樂(027)。港股通轉吸資，滬深合共淨買額28.37億元，上海佔12.35億元，深圳佔16.02億元。