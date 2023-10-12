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財經
2023-10-12 04:29:53
日報

利好消息｜預告未來半年持續掃貨 國家隊出手增持四大行

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四大行 工商銀行 建設銀行 中國銀行 農業銀行

四大行A股昨升幅介乎0.8%至1.3%。(資料圖片)

中美釋放利好消息。傳內地考慮提高今年財政赤字預算，擬推新一輪刺激經濟政策，包括發行至少達1萬億元人民幣債券外，匯金公司出手增持四大國有銀行，加上再有美國聯儲局官員放鴿，表示不需要進一步加息，刺激中港股市齊造好，預期或可延續升勢。

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匯金繼2015年後，昨再度增持工商銀行(1398)、建設銀行(939)、中國銀行(3988)及農業銀行(1288)A股，未來6個月將繼續掃貨，但未有披露作價，以四行A股昨收市價計，料涉約4.8億元人民幣。

匯金披露增持工行A股約2,761.1萬股，股權由34.71%，增至34.72%；另增持建行約1,837.9萬股A股，股權由57.11%，增至57.12%；另外，買入中行2,488.7萬股A股，股權增0.01個百分點，至64.03%；以及增持農行3,727.2萬股A股，股權微升至40.04%。四大行A股昨升幅介乎0.8%至1.3%，除農行H股昨收跌1%外，其他升幅介乎0.4%至0.8%。

類似平準基金  或直接向匯金增資

有分析稱，目前「國家隊」匯金和中證金融實際上類似境外市場的平準基金(屬政策基金，職責穩定證券市場)，要解決當前股市低迷，直接向匯金和中證金融增資，才是最務實、最有效手段。不過，內地網民似乎不受落，認為四大行市值逾6萬億元人民幣，僅斥數億元人民幣增持，「算甚麼？有啥用？」

恒指5連升 萬八得而復失

港股連升5日！恒生指數曾高見18,022點，最多升358點，惟萬八關見阻力並得而復失，全日收報17,893點，揚228點或1.3%，累計5日升698點；國企股指數報6,132點，走高80點或1.3%；恒生科技指數報3,952點，升77點或2%。主板成交額888億元。A股走高，三大指數報升0.1%至0.8%，兩市成交額共8,387億元人民幣。

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