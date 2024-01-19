利是封也要食炒價 叫價$700皆因「夠體面」 炒家：這是身份象徵

新年又到，適逢龍年來臨，各大品牌、銀行均陸續推出自家利是封派發予客戶，但這些極具體面的利是封大有市場，再次出現炒價，部分在二手平台上，更有部分被炒上至700元的價格出售。

銀行利是封最貴賣700元

截至1月19日，二手買賣平台上，有人以700元價格，放售稱是「UBS 2024」的瑞銀私銀的一套利是封套裝，當中包含長款利是封80個及方型款40個，合共120個，平均計算每個利是封為5.83元；賣家又形容為「高質立體、大方得體、自用首選」。

至於花旗私銀的利是封套裝，二手平台暫索價450元一套，包括包含長款利是封80個、短款80個、絲絨2個，合共162個，平均計算每個利是封為2.77元，價格較相宜。

攙資料顯示，私人銀行開戶門檻不低，花旗、瑞銀等開戶資產要求最少分別為300至500萬美元，可見擁有私人銀行的VIP利是封等同「身份象徵」。