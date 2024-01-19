利是封也要食炒價 叫價$700皆因「夠體面」 炒家：這是身份象徵

新年又到，適逢龍年來臨，各大品牌、銀行均陸續推出自家利是封派發予客戶，但這些極具體面的利是封大有市場，再次出現炒價，部分在二手平台上，更有部分被炒上至700元的價格出售。
銀行利是封最貴賣700元
截至1月19日，二手買賣平台上，有人以700元價格，放售稱是「UBS 2024」的瑞銀私銀的一套利是封套裝，當中包含長款利是封80個及方型款40個，合共120個，平均計算每個利是封為5.83元；賣家又形容為「高質立體、大方得體、自用首選」。
至於花旗私銀的利是封套裝，二手平台暫索價450元一套，包括包含長款利是封80個、短款80個、絲絨2個，合共162個，平均計算每個利是封為2.77元，價格較相宜。
攙資料顯示，私人銀行開戶門檻不低，花旗、瑞銀等開戶資產要求最少分別為300至500萬美元，可見擁有私人銀行的VIP利是封等同「身份象徵」。
名牌利是封暫未見強勁炒風
不過名牌利是封套裝似乎暫未見強勁炒風，意大利珠寶品牌「BVLGARI」多款利是封一盒10個，最貴只索價200元10個；另一意大利名牌「Fendi」的利是封套裝，暫時最貴則售220元。
此外，手袋名牌「Gucci」的一盒8個利是封套裝，二手平台上售128元，平均16元一個；法國手袋名牌「Hermès」的10個利是封套裝，則售50至98元，意味最少5元即可擁有一個。