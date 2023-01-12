利是｜中銀香港再向全體員工派發電子開工利是

中銀香港(2388)連續兩年推出專為企業客戶而設的電子「e-利是」服務，另外，該行將連續第五年透過BoC Pay向全體員工派發電子開工利是，身體力行，積極支持和推動環保減碳。

選用電子「e-利是」服務的客戶，透過iGTB NET企業網上銀行可一次過向最多 10,000位員工同時在線上派發電子利是。企業亦可自訂意頭金額及賀年祝福語，並以電郵或手機短訊向員工發出通知。此外，如企業員工「收利是」的銀行帳戶為中銀香港帳戶，其個人手機銀行或BoC Pay手機應用程式亦會同時收到「收利是」推送通知，BoC Pay更提供「拆利是」動畫體驗功能，讓收款人感受到新春佳節的喜慶氣氛。

六成用戶屬於資訊科技行業的中小企

中銀香港個人金融及財富管理部副總經理廖偉倫指，電子「e-利是」服務一方面可以幫助企業減少使用實體利是封，實踐環保；另一方面，企業員工無論身處何地，亦可透過本港銀行帳戶收取電子利是，簡單方便。他指，去年首次推出有關服務，有六成用戶屬於資訊科技行業的中小企，今年將推出電子「e-利是」服務優惠，相信將吸引更多不同行業的中小企客戶使用。

另外，由即日至2月11日，首138名企業客戶成功透過iGTB NET企業網上銀行輸入及授權電子利是交易，並累計成功發出電子利是總金額達500元或以上，可最多獲188元現金獎賞。

而由即日至3月31日，將向特選「商業理財帳戶」客戶送出總值超過28,888 元的「兔氣揚眉企業新春大利是」加碼獎賞及服務優惠，包括兌換外幣達指定累計金額，可獲最多2,000元獎賞；經iGTB NET企業網上銀行進行匯出電匯交易可享手續費即時半價(假設匯出電匯28筆，合共可節省1,400元)；透過iGTB NET企業網上銀行開立新資金特優定期存款，年利率最高達4.1厘等。