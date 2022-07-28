利福國際半年蝕4.75億元　投資內房股本及債券未變現虧損逾4億

香港崇光百貨（Sogo）母公司利福國際（1212）公布，室上半年虧損4.75億元，主要由於首季政府實施嚴格的防疫措施，導致消費情緒減弱及顧客人流減少所致；加上錄得4.55億元投資虧損，以及1.30億元匯兌虧損所致。公司不派中期息。

利福上半年的投資虧損淨額中，約4.44億元來自其持有之若干由內地房地產開發發行之股本及債務證券公平值變動的未變現虧損，於2022年6月底，該等股本及債務證券之剩餘公平值總額分別約為8,240萬港元及3.79億元。

半年金融投資及匯兌虧損合共5.85億元

根據業績公告，利福於2022年6月底的綜合流動負債超出其流動資產約19.8億元。公司董事經考慮一項已簽署69.5億港元的兩年期定期貸款協議，此乃為於2022年7月4日到期的38.9億港元未償還貸款提供再融資，並為完成啟德項目餘下建築工程提供所需資金；及未來12個月的現金流量預測、可動用的現金和未動用銀行融資額度，相信有充足流動資金及財政資源滿足營運需要。

利福期內收入9.27億元，按年跌近13%，主要是由於自營銷售跌約12%，以及銷售後訂單及特許專櫃銷售佣金收入跌約16%。香港銅鑼灣及尖沙咀崇光營業額按年分別下跌約10%及22%。

利福相信，儘管香港政府在下半年將繼續完成第二階段的消費券計劃，希望透過推出其他刺激措施，以支持本地需求及振興本地經濟，然而，鑑於疫情或已改變零售格局並大幅改變消費者行為，零售業在可見將來全面恢復至疫情前水平仍面臨巨大困難。

銅鑼灣崇光營業額跌約 1 成 全面恢復至疫情前水平仍面臨巨大困難

另外，集團表示，旗下啟德項目的建築工程在一定程度上受到疫情影響，但對雙子塔綜合體的整體竣工時間表並無重大影響。前期租賃籌備工作已展開，預期啟德零售綜合體最快於2023年底前投入營運。

該項目地皮佔地面績約14,159平方米，落成後將提供約101,000平方米之零售空間。有關商業大廈將開設一間全面的崇光百貨店和配合百貨店營運的其他設施，以及用作購物商場和其他娛樂及餐飲設施。