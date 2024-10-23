利駿曾飆43% 擬改名「簡樸新生活」撐簡樸房政策 劏房大王持股

主要於本港提供室內設計及裝修服務的利駿集團(8360)宣布，建議將公司的英文名稱由「AL Group Limited」更改為「Basic House New Life Group Limited」，並採納「簡樸新生活集團有限公司」作為中文雙重外文名稱，並將召開特別股東大會決議。

呂宇健稱封「新劏房大王」

有Ken Sir之稱、並有「新劏房大王」之稱的細價股炒家呂宇健，持有利駿約22.2%，為最大單一股東。利駿股價今日一度急飆近43%，收市報0.72元，大升0.16元或28.6%，成交額301萬元，市值2.59億元。

稱改名可提升公司企業形象

利駿指，建議更改名稱的理由是想採納「簡樸」概念，以堅定支持港府最近出台的新住房政策，該政策尋求將符合規定標準的住宅樓宇分間單位(劏房)分類為「簡樸房」。董事會認為，建議更改公司名將提升公司的企業形象，並體現對公司作為室內設計及裝修解決方案行業中傑出市場實踐者的認可。此轉變鞏固公司堅持高質量建築工程的承諾，尤其是致力於提供相關的室內設計及裝修解決方案，將住宅樓宇中的不合標的住宅樓宇分間單位改造成符合必要監管標準的簡樸房，從而改善居住條件及住房可及性。