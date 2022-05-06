制裁｜衛報：內地恐西方國家進行俄羅斯式制裁　北京進行全面性「壓力測試」

英國《衛報》報道，在西方國家對俄羅斯進行制裁的擔憂下，北京已下令進行全面性的「壓力測試」，以研究類似情況對其經濟的影響。
根據《衛報》知情人仕的獨家消息，中國於今年二月底到三月初時開始對幾個主要的政府機構，包管銀行監管到國際貿易，進行了一個全面性的評估。模擬的內容主要圍繞著當中國面對現今西方國家對俄羅斯進行全面的經濟制裁時，各個部門可以提出甚麼對策應對事件。
該知情人仕表示：「參與這項演習的人把俄羅斯被如何對待作為中國自己的政策反應的模版，而這種壓力測試涉及一系列的應對方法，包括建立模型。」
中國當局與各方面專家會面
他續說，北京並沒有具體說明為何要求其龐大的官僚機構進行壓力測試。他認為，鑒於中國與莫斯科的密切關係，這是北京的 「自然反應」。而第二個不願透露姓名的消息人仕表示，中國外交官在過去幾周裡也一直在會見各方面的專家，以瞭解這場衝突的發展軌跡。
另一方面，卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）駐北京的高級研究員趙彤早前曾表示：「從北京的角度來看，如果以美國為首的西方盟友可以對莫斯科採取這樣的措施，他們也可以對中國採取同樣的措施。因此，它需要知道國家（中國）到底有多大的復原力。」
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