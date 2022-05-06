制裁｜衛報：內地恐西方國家進行俄羅斯式制裁　北京進行全面性「壓力測試」

在西方國家對俄羅斯進行制裁的擔憂下，北京已下令進行全面性的「壓力測試」，以研究類似情況對其經濟的影響。（新華社）

英國《衛報》報道，在西方國家對俄羅斯進行制裁的擔憂下，北京已下令進行全面性的「壓力測試」，以研究類似情況對其經濟的影響。

根據《衛報》知情人仕的獨家消息，中國於今年二月底到三月初時開始對幾個主要的政府機構，包管銀行監管到國際貿易，進行了一個全面性的評估。模擬的內容主要圍繞著當中國面對現今西方國家對俄羅斯進行全面的經濟制裁時，各個部門可以提出甚麼對策應對事件。

該知情人仕表示：「參與這項演習的人把俄羅斯被如何對待作為中國自己的政策反應的模版，而這種壓力測試涉及一系列的應對方法，包括建立模型。」