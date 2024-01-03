券商動態丨老虎證券「虎虎生 WISH」流動許願池啟動 老虎國際首席財務官曾慶飛：港業務穩健增長 續積極吸納優質客戶

老虎證券上周末舉行「虎虎生 WISH」流動許願池啟動禮，活動以逾百萬豐富獎品，吸引新客戶並回饋現有客戶。老虎國際首席財務官曾慶飛出席活動時表示，儘管目前市場環境較為不明朗，惟老虎香港業務第三季穩健增長，用戶質素理想，公司對未來發展潛力有信心，將繼續打磨服務和產品吸納更多優質客戶。

截至第三季期末，老虎香港客戶資產按季增長69.6%，交易客戶按季升59.0%，反映其服務受投資者認可，推出的產品亦符合本地投資者需要。近日，公司推出美國國債交易服務，亦受到不少客戶歡迎。集團對香港客戶的支持和認可表示感謝，是次「虎虎生 WISH」流動許願池的推廣活動希望給港人送出新年祝福。