券商動態丨老虎證券「虎虎生 WISH」流動許願池啟動 老虎國際首席財務官曾慶飛：港業務穩健增長 續積極吸納優質客戶

老虎證券上周末舉行「虎虎生 WISH」流動許願池啟動禮，活動以逾百萬豐富獎品，吸引新客戶並回饋現有客戶。老虎國際首席財務官曾慶飛出席活動時表示，儘管目前市場環境較為不明朗，惟老虎香港業務第三季穩健增長，用戶質素理想，公司對未來發展潛力有信心，將繼續打磨服務和產品吸納更多優質客戶。
截至第三季期末，老虎香港客戶資產按季增長69.6%，交易客戶按季升59.0%，反映其服務受投資者認可，推出的產品亦符合本地投資者需要。近日，公司推出美國國債交易服務，亦受到不少客戶歡迎。集團對香港客戶的支持和認可表示感謝，是次「虎虎生 WISH」流動許願池的推廣活動希望給港人送出新年祝福。
他又稱，目前老虎國際全球不同市場的業務均穩健發展，截至第三季，新加坡市場就有1/3以上本地居民使用過Tiger Trade；澳洲方面，第三季內淨入金按季上升17%；紐西蘭碎股交易帳戶數目增長106%。未來老虎集團將繼續推進國際化戰略，在各個市場深入發展。
老虎證券(香港)推出流動許願池「虎虎生 WISH」，送出包括環球機票連酒店住宿旅遊現金券、任天堂Switch遊戲機、AirPods等總值逾100萬元獎品，流動許願池網上版已於12月18日率先推出，實體版流動許願池於12月30日至2024年1月6日親臨港九多個熱門地點，並保證人人有獎。
官方又表示，是次活動反應熱烈，截至12月27日止，Tiger Trade app首次安裝app人數按月增長逾四成；Tiger Trade app首次入金人數按月增長逾33%。