券商預測｜料港股今年頹勢逆轉 分析：本月中買貨最佳

五│月│開│局

港股上月一度瀉逾2,300點、失守二萬關後，埋單重越二萬一關，報21,089點，全月仍挫4.1%或907點；全周計則升2.2%或451點，連跌3周後斷纜。展望本月，市場仍關注美國聯儲局將大手加息、內地科技股的監管及美國退市風險，及內地新冠肺炎疫情的防控措施對經濟影響，有中資大行認為，港股已充分反映疫情的負面因素，今年春節以來衝擊股市的因素已逐漸消除，預料本月中將是港股最佳買貨時機。

恒指2月至4月連挫3個月，累計跌2,713點或11.4%。中信證券報告預計，內地疫情有效控制及穩增長措施將持續在本月提振投資者對經濟基本面及市場的信心，包括上月底中央政治局會議強調努力實現全年經濟社會發展目標。該行相信，在本月初聯儲局議息，以及潛在的俄羅斯國債違約風險消化後，MSCI本月中公布新興市場指數調整，加上海外資金人民幣持倉極低，港股在本月中旬料將迎來國際資本的持續增持，因而判斷5月中旬為戰略性部署港股的最佳時機。

中信證券推薦10港股

中信證券建議關注三大投資主線，包括穩增長、疫後復甦及互聯網，因而看好消費、基建、地產及科技股。當中指出美國經濟動力下行時，未來流動性會轉暖，強消費屬性的中概股值得關注，並列出有10隻港股的推薦組合，美團(3690)、中國中鐵(390)、比亞迪(1211)、華住集團(1179)、華潤置地(1109)、華虹半導體(1347)、中糧家佳康(1610)、百度集團(9888)、港交所(388)及錦欣生殖(1951)。

阿里ADR瀉 恒指料低開

不過美股上周五大挫近千點，拖累港股美國預託證券(ADR)普遍走低，截至本港時間昨晚10時，阿里巴巴(9988)ADR較港挫5.9%，騰訊控股(700)、美團、中國人壽(2628)及中國石油(857)，亦較港跌約2%，綜合主要藍籌ADR表現，相當於恒指今低開253點或1.2%，至20,835點。俗稱「黑期」、在新加坡交易的恒指期貨亦走弱，買入價報20,867點，較現貨低水222點。

至於內地A股今明兩日仍為勞動節假期休市，港股通亦暫停，直至本周四才開通。上證綜合指數上周曾失三千關，全周挫1.3%，至3,047點，連跌4周。

傳內地擬暫緩科企監管

另外據《華爾街日報》報道，內地正計劃暫停實施長達數月對科技企業的監管行動，冀阻止經濟前景迅速惡化等問題，包括擬暫緩實施限制年輕人使用移動應用的時間，並考慮推動科技巨頭向政府提供1%股權，透過持股，讓政府在企業決策中發揮直接作用，科企及政府整體政策可達至一致。

報道指，中國國家互聯網資訊辦公室將於本周約談騰訊及美團等科技巨頭，被視為內地承認監管行動對企業造成影響。據外電去年報道，內地政府已持有短片平台TikTok股東字節跳動(Bytedance)，以及微博(9898)1%股權。消息人士稱，內地政府很大機會將持有騰訊及美團。