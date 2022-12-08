刺激有限｜北水走資50億 港股單日轉向 失萬九關

國企股指數跌220點或3.3%；恒生科技指數收報4,004點，回落156點或3.8%。大市成交急增外，沽空額高達306億元，按日多兩成，沽空率輕微回落至14.7%，此外，北水亦見走資，滬深合共淨賣額50.24億元，為兩周以來最多，上海佔35.87億元，深圳佔14.37億元。北水勁沽盈富基金(2800)涉逾18.8億元，其次為美團(3690)及比亞迪(1211)，分別涉7.9億元及4.8億元，買入碧桂園(2007)及中海油(883)，分別5.7億元及1.3億元淨買額。

市場憧憬內地公布新一輪放寬防疫政策，刺激港股一度升近300點高見19,737點約3個月高位，惟經濟數據遜預期，故當落實10條優化新冠肺炎疫情防控措施(新10條)後，大市卻反高潮倒跌，午後跌勢加劇，最終失守萬九關並以近全日低位收報18,814點，挫626點或3.2%，高低波幅逾930點。主板成交按日增26%，至2,074億元。然而，受防疫措施影響的股份個別發展，航空、旅遊股造好，消費及賭股走低。

賭股反高潮 先升後跌

受防寬防疫措施刺激，東方航空(670)及中國國航(753)分別漲6.3%及4.3%，復星旅遊文化(1992)亦增4%，不過，同程旅行(780)一度漲逾8.3%，收市則跌1.7%；攜程(9961)曾升3.4%，收市亦轉跌5%，高低相差約9%，情況同樣出現在濠賭股身上，金沙中國(1928)曾飆9%，收市跌4.9%，報23.5元；銀河娛樂(027)一度漲逾半成，收市跌3.6%；消費股方面，海底撈(6862)瀉3.9%；九毛九(9922)挫6.5%；奈雪的茶(2150)下滑5.4%。

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤指，內地正著力加速提高疫苗接種率、更加科學合理地制定宣傳策略、建立新冠分級分類診療體系，將有助減輕未來醫療體系負擔，未來防疫政策優化調整步伐將較預期快、防疫形勢大幅好轉時點或較明年3月兩會早。由於一些防疫限制措施將保留一段時間，消費者短期對線下活動仍持謹慎態度，未來兩至3個月經濟增長動能仍疲弱，倘退出動態清零防疫政策時點早於該行預測，消費活動將加快反彈，但反彈力度將不及2020年中或歐美經濟重啟後的情況。

碧桂園折讓配股 股價大插16%

另外，碧桂園昨再以折讓近15%配股，每股作價2.7元，淨籌逾47.4億元作還債及營運，屬月內第二次「抽水」，全日大插0.49元或15.5%，收報2.68元，成交額38.06億元。同系碧桂園服務(6098)亦受壓，收市瀉2.4元或10.5%，報20.5元。龍湖集團(960)報22.95元，跌3.15元或12.1%；上述3股為表現最差3隻藍籌股。其他內房股亦捱沽，旭輝控股(884)下滑0.21元或13.8%；華潤置地(1109)、富力地產(2777)、中國海外(688)及萬科企業(2202)，跌幅介乎5.3%至11.6%。

「ATMXJ」拖低大市247點

新經濟股「ATMXJ」齊走低，阿里巴巴(9988)、騰訊控股(700)、美團、小米集團(1810)及京東集團(9618)，跌幅介乎3.6%至5.9%，合共拖累大市下跌247點。

中國海關公布，以美元計價上月出口按年下降8.7%，進口瀉10.6%；以人民幣計上月出口增0.9%，進口少1.1%，數據均遜預期，上月貿易順差698.4億美元。東方金誠首席宏觀分析師王青對內地傳媒指，海外經濟下跌對內地出口影響持續，而出口價格上漲亦帶來影響，料本月出口增速料呈負增長，但伴隨內地疫情影響消退，出口減幅或有所收窄。