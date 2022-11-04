前律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶轄下安樂機電被裁定違競爭法 安樂工程今早發盈警股價跌至1年多低位

前律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶旗下的安樂工程，今早開市急挫，低開1.8%後股價直線向下，暫時最低見1元，跌約8.3%，最新報1.01元，跌幅仍超過7%。安樂工程2019年中以1.2元定價上市，現時「潛水」逾16%。

安樂工程（1977）和信興集團涉嫌在提供空調工程時合謀定價案件，競爭事務委員會表示，安樂工程子公司安樂機電已同意承認法律責任，並與競委會訂立合作協議。根據協議，安樂機電同意違反《競爭條例》的第一行為守則，被判罰1.5億港元，並要支付競委會的調查費用及訟費，公司亦會按競委會要求，加強集團的競爭合規措施。

安樂工程今早發公告指出，集團在中期業績公告中，就訴訟項下的潛在訴訟責任作出撥備為6,000萬元。鑑於協議及第二輪訴訟，本集團現將本集團訴訟責任撥備，由6,000萬港元增加9,000萬港元至總額1.5億港元（即建議金額之金額）。

安樂工程料今年業績最少倒退6成

此外，基於集團截至9月底止九個月的最近期未經審核綜合管理賬目轉差，原因是疫情的影響、供應鏈中斷、材料成本增加及有關政府部門於2022年停止補貼援助，董事會初步估計，本集團預計於截至2022年12月31日止年度將錄得純利減少約60%至65%。

競爭事務委員會就涉及在香港提供空調工程的合謀案件，今日宣布，於首輪訴訟及競委會即將就關連事宜展開的第二輪訴訟中，被列為答辯人的安樂機電設備工程有限公司已同意承認法律責任，並已按照競委會的《為從事合謀行為之業務實體而設的合作及和解政策》，與競委會訂立合作協議，而其員工佘嘉偉及鄭潔純亦同意承認法律責任和跟競委會達成合作協議。

根據合作協議，安樂機電違反了《條例》的第一行為守則，佘嘉偉及鄭潔純牽涉入違反該守則；就首輪和第二輪訴訟，對安樂機電施加1.5億港元的罰款；及向業務實體答辯人收取競委會的調查費用及訟費。考慮到安樂工程及安樂機電主動與競委會接觸，以處理該會的執法行動，並承諾履行合作協議中所有規定，競委會將行使酌情權，向審裁處申請押後首輪訴訟中涉及安樂工程的法律程序，但至於涉及安樂機電的法律程序，則仍會繼續進行。