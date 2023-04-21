前新聞主播趙海珠貝沙灣豪宅淪銀主盤，5年加按4次終以4600萬放售。(網上圖片)

據了解，單位為貝沙灣1期8座一個低層B室，現時以4,600萬元不連車位價格放盤，單位實用面積1,552方呎，屬4房間隔望海景，另連約243方呎的私人平台。

新近有一宗豪宅淪銀主盤個案，事主為前新聞主播趙海珠及其夫陳昊言，兩人持有的薄扶林貝沙灣一豪宅單位，突由一間中資銀行接管放售，叫價4,600萬元。

5年共加按4次

據了解，單位由夫婦兩人，於2011年透過「盛德集團有限公司」（Moral Max Holdings Limited）買入自用，當時買入價為以3,100萬。

有指陳昊言所經營的物流公司「一輝」，近年疑出現財政困難，亦出現欠租情況。資料顯示，單位更在2013年至2018年的5年間，向同一間中資銀行加按4次。

趙海珠丈夫陳昊言近期亦有甩貨動作，上月將與有關人士持有的荃灣逾5千方呎工廈單位，以3,130.5萬元沽出，帳面獲利逾860萬元，升值38%。

趙海珠曾被稱TVB新聞之花

趙海珠傳媒出身，2003年加入無綫新聞，並有「TVB新聞之花」之稱，及後轉至法國巴黎銀行擔任公關，亦曾短暫過檔本地龍頭發展商恒地，其後於2017年離職，現為渣打銀行財富管理業務高級投資顧問兼董事。