前景未明｜惠譽憂中國救市推高債壓 評級展望降至負面

中國債務風險再受國際關注！繼去年底穆迪將中國評級前望由「穩定」降至「負面」後，另一評級機構惠譽雖然在去年2月維持展望，惟最新亦公布將中國長期外幣發行人違約評級展望由「穩定」降至「負面」，評級則維持「A+」，主要擔憂內地的提振經濟財政政策，會在未來數年持續推高債務風險。
2028年債務佔GDP恐達70%
惠譽表示，在內地從依賴房地產增長轉型至更可持續的模式這個過程中，內地經濟前景將面對愈來愈多不確定性，而未來數年的名義增長放緩可能令控制宏觀經濟高槓桿率的挑戰加劇。該行指，為抵禦經濟逆風，內地將加大財政刺激力度，並推斷今年財政赤字佔國內生產總值(GDP)約7.1%，去年則為5.8%，為2020年8.6%後最高；而一般債務佔GDP則料由去年的56.1%，升至今年61.3%，並預期明年會升至64.2%，2028年更會接近70%，而由於企業可能獲得政府的隱性支持，因此認為中央的債務指標會低估潛在的財政風險。
惠譽預測，受房地產調整帶來負財富效應及收入增長滯後令消費低迷影響，GDP或由去年5.2%放緩至今年4.5%；通脹則有0.7%，明年為1.3%，不會出現長期通縮，惟仍低於預期。
財政部反駁：未前瞻反映正面作用
中國財政部指對惠譽決定感遺憾，但認為報告未能有效前瞻性反映內地財政政策對推動經濟增長及穩定宏觀槓桿率的正面作用。發言人又指，今年安排全國財政赤字4.06萬億元人民幣，較上年度多1,800億元人民幣，預計赤字率3%，與上年度持平，有利發揮財政逆周期調節作用，穩定和提振市場信心。
滙豐亞太區聯席行政總裁廖宜建昨則派定心丸，指雖然內地經濟面臨結構轉型挑戰，並會影響增長，但集團在中港的投資配置穩健，並相信市場機會仍然龐大。