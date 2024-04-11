前景未明｜惠譽憂中國救市推高債壓 評級展望降至負面

中國債務風險再受國際關注！繼去年底穆迪將中國評級前望由「穩定」降至「負面」後，另一評級機構惠譽雖然在去年2月維持展望，惟最新亦公布將中國長期外幣發行人違約評級展望由「穩定」降至「負面」，評級則維持「A+」，主要擔憂內地的提振經濟財政政策，會在未來數年持續推高債務風險。



2028年債務佔GDP恐達70%

惠譽表示，在內地從依賴房地產增長轉型至更可持續的模式這個過程中，內地經濟前景將面對愈來愈多不確定性，而未來數年的名義增長放緩可能令控制宏觀經濟高槓桿率的挑戰加劇。該行指，為抵禦經濟逆風，內地將加大財政刺激力度，並推斷今年財政赤字佔國內生產總值(GDP)約7.1%，去年則為5.8%，為2020年8.6%後最高；而一般債務佔GDP則料由去年的56.1%，升至今年61.3%，並預期明年會升至64.2%，2028年更會接近70%，而由於企業可能獲得政府的隱性支持，因此認為中央的債務指標會低估潛在的財政風險。