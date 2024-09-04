前景樂觀｜推算目標價22621點 恒指公司估大市可升28%

港股9月開局連跌兩日，恒生指數昨高低波幅142點，收市跌40點或0.2%，報17,621點。恒指公司昨發表網誌，以截至8月底止彭博顯示的股票目標價，再按自下而上估算的恒指、國企指數和科技股指數目標分別為22,621點、7,962點和4,767點，意味著基本情況下，指數分別較昨收市價有28%、28%和36%的上升空間，並稱這反映指數前景較正面樂觀。

恒指最牛看二萬九

恒指公司指，從股票層面的數據來看，自下而上的指數目標可透過匯總指數成分股的目標價上漲潛力來估算，以衡量市場前景。公司同時以各藍籌的最高及最低目標價作估算，推測出恒指最高目標價為29,103點，最低為17,141點；國指最牛10,385點，最熊5,914點；科指最高6,371點，最低3,455點。