前景樂觀｜推算目標價22621點 恒指公司估大市可升28%

港股9月開局連跌兩日，恒生指數昨高低波幅142點，收市跌40點或0.2%，報17,621點。恒指公司昨發表網誌，以截至8月底止彭博顯示的股票目標價，再按自下而上估算的恒指、國企指數和科技股指數目標分別為22,621點、7,962點和4,767點，意味著基本情況下，指數分別較昨收市價有28%、28%和36%的上升空間，並稱這反映指數前景較正面樂觀。
恒指最牛看二萬九
恒指公司指，從股票層面的數據來看，自下而上的指數目標可透過匯總指數成分股的目標價上漲潛力來估算，以衡量市場前景。公司同時以各藍籌的最高及最低目標價作估算，推測出恒指最高目標價為29,103點，最低為17,141點；國指最牛10,385點，最熊5,914點；科指最高6,371點，最低3,455點。
網誌又指，截至上月底的旗艦指數中，與其歷史平均值相比，恒指和國指12個月的指數目標前景均較其長期歷史平均值更為樂觀。
內銀普遍連跌5日
恒生指數昨反覆未見方向，惟內銀股持續受壓，三大行均已連續5日無得升。招商銀行(3968)昨大挫3.1%，為表現最差藍籌，並連挫5個交易日，累失一成；工商銀行(1398)5日累失10.5%，昨跌2.1%；中國銀行(3988)昨挫2%，5日累跌6%；建設銀行(939)昨失0.9%，5日累挫7.9%。
市場關注內地或進一步下調按揭貸款利率，並影響內銀利潤。高盛報告預計內地按息或下降66個基點，而在其他條件不變下，內銀淨息差或收窄7個基點，預計2025及2026年整體淨息差會由1.35%及1.33%，跌至1.28%及1.26%。