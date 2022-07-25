前華人首富、幣安CEO趙長鵬入稟告彭博商業週刊出版商誹謗

全球最大加密資產交易平台幣安（Binance）行政總裁趙長鵬今日入稟香港高等法院原訟法庭，控告彭博商業週刊／中文版出版商現代傳媒涉及誹謗。香港經濟日報報道，趙長鵬指彭博商業週刊今年7月6日出版的報道對他構成誹謗，該期封面及有關社交媒體對他作出虛假及無根據的刑事指控。

資料顯示，趙長鵬為一位加拿大籍華人企業家，加密貨幣交易平台幣安的創始人，常被人們稱之為「CZ」，2021年底憑約900億美元的身家榮登華人首富，超過原先首位的農夫山泉董事長鍾睒睒，並躋身全球10大富豪。惟虛擬貨幣價格去年起下滑，趙長鵬身家大縮9成，上個月失落首富位置。據傳訊令狀，原告人為趙長鵬由德輔大律師事務所的資深大律師毛樂禮（Jose-Antonio Maurellet）代表。

趙長鵬曾以約900億美元身家登華人首富

原告所指控涉嫌誹謗的內容，為第250期彭博商業週刊、Twitter和Facebook帖文，所指的內容為周刊封面題目「趙長鵬的龐氏騙局」。原告指出，有關陳述屬誹謗的內容，令其受仇恨、蔑視和嘲笑，傷害原告在社會大眾特別是加密貨幣圈子和商業圈子內的形象，令他承受相當大的苦惱和尷尬，要求現代傳播撤回誹謗言論作正式道歉外，亦要求現代傳播作出賠償（包括加重損害賠償）。

該雜誌第250期選用幣安將創辦人趙長鵬作為封面人物，在文章中講述自幣安誕生以來的一系列爭議事件，並提供來自趙長鵬本人的解釋，而該期封面標題從最初的「趙長鵬的龐氏騙局」，後來更改為「神祕的趙長鵬」。