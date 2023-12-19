前萬達集團高層丁本錫已失聯逾3個月　跟隨王健林多年被稱「二把手」｜內房危機

由前中國首富王健林創立的萬達集團遇上流動性危機，王健林亦多次出售資產救公司，而近日集團再有重大事件發生。萬達旗下在港上市公司萬達酒店發展（169）發公告指，董事會無法與非執行董事丁本錫取得聯繫，並指他已失聯逾3個月，根據公司經修訂及重列的公司細則審議，免去丁本錫非執行董事職務。

據萬達酒店發展的公告指，自2023年9月1日起，董事會無法與丁本錫取得聯繫，並稱根據本公司細則第104條，不論公司細則或公司與該董事所訂立的任何協議載有任何規定，公司可於董事任期屆滿前以普通決議案免任任何董事，並可推選另一名人士替代其職位。集團未解釋為何在丁本錫失聯3個多月後才予以公告。

丁本錫是大連萬達集團的老將，跟隨王健林多年，曾被稱為萬達集團的「二把手」。自2001年起，丁本錫先後擔任萬達商管的總經理、萬達集團高級副總裁等職務；2009年至2020年1月擔任萬達集團總裁，當時王健林稱萬達商業「缺人才」，丁本錫提出人才模式流程化，在當時解決了萬達缺人才的問題。 2021年4月，丁本錫退任公司主席，留任非執行董事一職。

萬達三高層8月時被公安帶走據涉貪腐

至於今年8月，內媒亦曾報道萬達集團3名高管被公安機關帶走。當時內地《澎湃新聞》報道引述知情人士表示，萬達集團高級副總裁劉海波因涉及貪腐被公安機關帶走，同集團還有多人因牽涉貪腐被帶走；而內媒《財新網》亦引述知情人士指，萬達集團另外兩位涉案高管，分別是萬達集團總裁助理兼北區公司副總裁鄒海榮、以及北京冀北區總經理卯向東，據報涉案項目位於華東區域。