前魔術師轉行做私家小販 爆谷變出財自夢

一粒細小爆谷，亦可令人達成「財自夢」！前魔術師Marco，約10年前轉行經營「私家小股」生意(小食即製到會服務)，成功「變出」一個近百人的小販王國「爆谷皇」，全港品牌幾近成為座上客，就連米芝蓮餐廳及酒店都要向他「索料」。

爆谷「世一」 「我的車牌是『POPCORN2』，因為我認第二，沒有人敢認第一，我就是世界爆谷冠軍 Marco。」這輛掛上「POPCORN2」車牌的「爆谷車」，每日載著Marco和同事到客人場所，提供小食即製到會服務。 車牌背後，還有另一個小故事：數年前，Marco本來入紙競投沒有數字，純英文的「POPCORN」車牌，卻在拍賣會上遇上勁敵，連番舉手抬價，最終叫價至7、8萬元時忍痛割愛。後來，竟獲運輸署通知可自動獲得「POPCORN2」，於是決定為它賦予另一意義。首要當然是達到宣傳效果，然而更重要是在點對點的旅途中讓團隊熱身，代入派對服務的角色，「我們不是冷冰冰的機器，而是派發歡樂、有溫度的人。」此話一出，難免令人聯想到迪士尼園區的員工守則：樸素如一位清潔員，職稱也是「舞台後勤」(Crew member)，因一舉一動全在遊客目光之中，也是構建歡樂的體驗。

無厘頭要求竟成商機 據Marco所述，大部分立足香港的國際品牌，都曾邀請爆谷皇合作，公司更佔有小食即製到會市場的九成比率，惟背後亦需十年磨一劍。以「歡樂」形容工作，有人或覺得是自我陶醉，Marco卻直認是其使命，這或者與他從事魔術教學行業多年，熟悉娛樂事業有關。千禧年代初，Marco曾任香港某著名魔術師的秘書，主力統籌表演活動、到校授班。直到某次出外工作，一位客人問他：「你們可否在魔術活動中提供爆谷？」看似無厘頭的要求，卻埋下了他創業的種子。 正是這次跨感官的偶發聯想，配合自己舊業人脈給予的機會，成就了現時專製小食到會的「爆谷皇」。 回看創業決定，Marco認為無論在市場和操作難易度上，小食即製到會都更勝舊業，「不是每個人都愛看魔術，但食嘢卻是人之所需。表演魔術需要大舞台，製作小食卻只需一張桌子，電源供應，便能為所有人帶來歡樂。」於是，他專心研究爆谷、棉花糖、雞蛋仔等最受歡迎的派對食品，推出自家配方，把魔術師搞氣氛的專業，融入熱騰騰的小食。無論大小活動如渣馬、國際比賽，抑或客人的私人派對，Marco的團隊都應付自如，計算所需食材份量後便開車出發。