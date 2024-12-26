前CFO涉助大股東挪用資產 海峽石油化工報警

海峽石油化工控股(852)公布，集團已向警方報案，要求調查前任首席財務官(CFO)關珮珊、執行董事兼大股東王健生及其兒子王鵬涉嫌挪用集團資產而觸犯刑事罪行。據公司了解，有關警方正在就此進行調查。
涉逾百萬 用於王健生兒子個人消費
公司表示，近期進行了內部財務審查，發現有證據傾向於表明關珮珊可能於2022年內濫用職權並與王健生及王鵬合謀，透過向王鵬作出未經授權的報銷方式，挪用集團資產。涉嫌挪用資產的金額初步估計超過百萬元，其中大部分用於王鵬的個人消費及購買奢侈品。
有關證據使人合理懷疑關珮珊、王健生及王鵬可能合謀挪用集團資產，或已構成刑事罪行。公司目前正在進行徹底的內部調查及審計。
海峽石油化工周二收報0.178元，升0.005元或2.9%，市值3.78億元。
集團近月陷股東爭鬥 另一大股東提清盤
事實上，海峽石油化工近月陷股東爭鬥，包括上月有股東尋求罷免王健生以外的所有董事，包括姚國樑、馬毅、鄧珩，王健生又向法院申請命令，要求發新股前須向他發通知；及本月初姚國梁稱已就香港的法律訴訟提交另一份誓章，又於開曼群島大法院就公司提出清盤呈請。
據悉王健生持有公司已發行股份超過50%，其中49.06%透過彼與姚國梁共同控制的Forever Winner International Ltd.持有，2.38%透過彼的全資附屬公司Speed Success Group Limited持有。