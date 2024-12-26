前CFO涉助大股東挪用資產 海峽石油化工報警

公司表示，近期進行了內部財務審查，發現有證據傾向於表明關珮珊可能於2022年內濫用職權並與王健生及王鵬合謀，透過向王鵬作出未經授權的報銷方式，挪用集團資產。涉嫌挪用資產的金額初步估計超過百萬元，其中大部分用於王鵬的個人消費及購買奢侈品。

有關證據使人合理懷疑關珮珊、王健生及王鵬可能合謀挪用集團資產，或已構成刑事罪行。公司目前正在進行徹底的內部調查及審計。

海峽石油化工周二收報0.178元，升0.005元或2.9%，市值3.78億元。

集團近月陷股東爭鬥 另一大股東提清盤

事實上，海峽石油化工近月陷股東爭鬥，包括上月有股東尋求罷免王健生以外的所有董事，包括姚國樑、馬毅、鄧珩，王健生又向法院申請命令，要求發新股前須向他發通知；及本月初姚國梁稱已就香港的法律訴訟提交另一份誓章，又於開曼群島大法院就公司提出清盤呈請。