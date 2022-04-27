創夢天地擬以不超過2億元回購股份　昨疑遭斬倉曾暴瀉7成

由已故「賭王」何鴻燊的兒子何猷君擔任首席營銷官的創夢天地(1119)昨一度大跌74.15%，收市跌勢未止，仍挫49.02%。今日集團宣布，計劃以不高於港幣5元之價格進行股份購回，股份購回之總金額不超過2億元。創夢天地今開市即反彈14.8%，報2.4元。至上午10時55分，報2.55元，升22.01%。

董事會認為，場內交易股份的價值被嚴重低估，股份現時的成交價未能反映內在價值。本公司目前的財務狀況和業務狀況良好，有充足的財務資源使公司有能力在進行股份回購計劃的同時，維持集團業務快速發展。

董事會相信，建議股份購回及於其後註銷所購回的股份，可提升股份的價值，從而提高股東的回報。建議股份購回亦體現出董事會對公司的長遠業務前景，以及增長潛力充滿信心。創夢天地之前獲股東授權可購回最高股份數目為約1.27億股，佔10％股權。

創夢去年虧損1.57億元人幣

翻查資料，創夢天地去年虧損1.57億元人民幣，較2020年同期虧損4.42億元人民幣收窄，營業額為26.38億元人民幣，按年跌17.9%。

集團主席兼首席執行官陳湘宇昨亦在朋友圈表示，「股價出現異常，感謝朋友們的支持信任，創夢經驗一切正常，我們線上和線下業務不斷突破，我對公司未來發展充滿信心，也會持續增持」。

外界對創夢天地股價暴瀉亦眾說紛紜。有分析人士指，4月12日創夢天地舉行遊戲版號恢復行業動態，以及公司前景展望電話會議中曾提及，創夢與騰訊(700)聯合運營的《黑色沙漠》已於2021年6月份拿到版號，預計4月份上線。不過，本月已近尾聲，但公司依然沒有公告《黑色沙漠》上線的消息，市場對遊戲上線或產生不良預期。

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