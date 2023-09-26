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財經
2023-09-26 18:09:37

創業板改革！港交所擬簡化轉板機制 可毋須保薦人

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創業板改革！港交所擬簡化轉板機制 可毋須保薦人

港交所刊發諮詢文件，就創業板(GEM)上市改革徵詢市場意見，諮詢時間為期6週，將於今年11月6日結束。(資料圖片)

港交所(388)刊發諮詢文件，就創業板(GEM)上市改革徵詢市場意見，諮詢時間為期6週，將於今年116日結束。當局提出的建議包括實施新的「簡化轉板機制」，讓合資格的GEM發行人轉往主板上市、為高增長的企業增設新的資格測試，以及取消季度匯報規定。

創板改革｜成交及市值達標可簡化轉板

諮詢文件主要建議，引入新的「簡化轉板機制」，合資格的GEM發行人轉往主板時毋須委任保薦人進行盡職審查；或刊發達到「招股章程標準」的上市文件。取而代之的是，轉板申請人必須符合主板上市的所有資格；已刊發作為GEM發行人的3個完整財政年度的財務業績，期間擁有權和控制權不變以及主營業務未發生任何根本性變化；符合每日成交金額測試，即在轉板申請前的250個交易日及直至股份在主板開始買賣為止，須有至少50%的交易日達到最低每日成交金額門檻；符合成交量加權平均市值測試，即上述期內成交量加權平均市值須達到主板上市的最低市值規定，及在轉板申請之前12個月及直至股份在主板開始買賣為止，皆有良好合規紀錄。至於不符合上述資格要求的GEM發行人，仍可按現有規定申請轉板。

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創板改革｜首次上市設研發開支新資格測試

至於首次上市規定，諮詢擬為大量投入研發活動的高增長企業推出新的資格測試。採用此新測試的GEM上市申請人，除符合其他條件外，須確保其在上市前兩個財政年度的合計研發開支不少於3,000萬元，而每個財政年度的研發開支佔同期總營運開支達15%或以上。另外，當局擬取消強制季度匯報規定，GEM發行人的其他持續責任亦改與主板發行人一致。

港交所行政總裁歐冠昇表示，在股票市場上市是中小企業為了業務發展、持續創新及創造價值而進行融資的其中一種途徑。香港交易所致力為區內中小企業提供有利環境、助力他們蓬勃發展，為香港及整個社會的長期繁榮作出貢獻。歡迎市場人士就諮詢文件提供意見。

香港交易所上市主管伍潔鏇表示，為回應市場上的初步意見，與不同界別的持份者討論，包括中小企業及其代表，了解他們對GEM的意見及發展建議，因此提出這次改革建議，希望提升GEM對發行人的吸引力，同時保持至關重要的高水平投資者保障及維持市場信心。

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