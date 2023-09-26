創業板改革！港交所擬簡化轉板機制 可毋須保薦人

港交所(388)刊發諮詢文件，就創業板(GEM)上市改革徵詢市場意見，諮詢時間為期6週，將於今年11月6日結束。當局提出的建議包括實施新的「簡化轉板機制」，讓合資格的GEM發行人轉往主板上市、為高增長的企業增設新的資格測試，以及取消季度匯報規定。

創板改革｜成交及市值達標可簡化轉板

諮詢文件主要建議，引入新的「簡化轉板機制」，合資格的GEM發行人轉往主板時毋須委任保薦人進行盡職審查；或刊發達到「招股章程標準」的上市文件。取而代之的是，轉板申請人必須符合主板上市的所有資格；已刊發作為GEM發行人的3個完整財政年度的財務業績，期間擁有權和控制權不變以及主營業務未發生任何根本性變化；符合每日成交金額測試，即在轉板申請前的250個交易日及直至股份在主板開始買賣為止，須有至少50%的交易日達到最低每日成交金額門檻；符合成交量加權平均市值測試，即上述期內成交量加權平均市值須達到主板上市的最低市值規定，及在轉板申請之前12個月及直至股份在主板開始買賣為止，皆有良好合規紀錄。至於不符合上述資格要求的GEM發行人，仍可按現有規定申請轉板。