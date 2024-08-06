創科半年多賺16%增派息 毛利率改善

按地區表現，全球所有地區的表現均相當平均，按當地貨幣計算，北美業務增長5.6%、歐洲業務增長7.9%，至於其他地區特別是澳洲及亞洲則錄得13%增長。按產品看，上半年電動工具業務銷售額增長7.1%，至69億美元；地板護理及清潔業務實現利潤有所改善，按年增加910萬美元，營業額4.28億美元，與去年上半年的營業額相若。

創科指，毛利率改善受惠高利潤率的MILWAUKEE業務、電池的售後業務及推出高超而嶄新且可提高利潤的新產品所帶來的強勁實力和成功。集團同時對整個生產網絡推行提升製造生產力的措施，並受惠於工廠使用率的提升。

資本開支減 52% 淨利息成本降

另外，集團上半年淨利息成本下降34%，至3,200萬美元，受惠積極削減成本較高的債務及有效地利用利率較低的融資。集團上半年資本開支1億美元，減少52.3%。截至6月底止，創科錄得5.08億美元的正自由現金流，按年增加2.07億美元，負債比率改善至9.2%。