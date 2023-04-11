創科展明開鑼｜創意展品率先睇！紅酒箱做高級音響？AI幫手JUPAS選科？

香港國際創科展(InnoEX)將於本月12日至15日(明日至周六)於灣仔會展舉行，展覽以「智慧生活 聯繫世界」為主題，以創新科技場景應用為主線，聚焦智慧城市、數碼業務、人工智能等香港重點發展的科技板塊，冀促進跨區域、跨行業B2B、G2G、G2B、B2G 合作，並匯聚科技專家、政策制定者及商界領袖等，深入探討最新創科發展及應用技術的突破。 同場舉行的展覽包括香港春季電子產品展(春電展，EFSE)及香港國際春季燈飾展覽(春燈展，LFSE)，合稱三大春季科技展；2023數字經濟峰會(Digital Economy Summit)；2023香港Web3嘉年華。本報精選國際創科展4個展商的展品，了解本地科技發展的新趨勢：

項目：廢棄紅酒箱 upcycle 變高級喇叭 機構：香港城市大學智研創科 ( 亞洲 ) 有限公司 團隊利用自家的聲學演算法及聲場發射結構，再配合城市大學的專利音頻處理技術，提升喇叭聲學表現，該演算法更能同時節省製作喇叭的組件及材料，同時可增加音域的空間感，將本來不宜製作音響系統的一般紅酒箱低質空心木，亦可用以製作高音質喇叭。團隊指，這些小型的upcycle喇叭擺放在50至500方呎空間，音質都令人喜出望外。 團隊獲得大型零售連鎖集團及酒莊聯乘合作機會，前者可Upcycle廢木喇叭取代零售店中的音響及廣播系統，是走進ESG的其中一步；酒商可提供大量即將要廢棄的木箱原材料。團隊正為這些紅酒箱音響喇叭申請香港及國內外的設計專利(如內地、新加坡、日本及歐洲等)，並即將在下半年推出市場。 除了環保，項目亦有教學用途。團隊推出了STEM 自製音響套件，提供網上及網下混合學習課程，可讓學生親手製作音箱，以學習聲波聲學原理、電子電路、木工、太陽能再生能源及科學、藝術及NFT、同埋數學及編程知識等。

項目：大學選科神器—— JUPAS 大學選科 AI 系科 機構： RightPick Technology Limited 項目可根據個人性格、各大校院特色及362個JUPAS學科的屬性，以大數據及人工智能計算出最適合用戶的20個大學JUPAS學科選擇，目標是開發一個多模態角色分析人工智能，以分析學生選擇最適合的JUPAS大學課程，並協助畢業生選擇最適合的職業。 RightPick共同創辦人黃首茗表示，每年有45,000個DSE學生，但不少缺乏足夠資訊或中學支援，以選擇最合適的JUPAS大學課程，「這些學生不知道他們真正想要甚麼，他們可能只有一個大致的方向。我知道很多人沒有選擇最適合的大學課程，對他們未來的生活產生了影響。大多數學生將95%的精力用於學習，但沒有任何學生或老師將精力放在選擇科目上。我希望學生可以通過平台了解自己，找到最理想的人生道路。」

項目： AI 語音技術 機構：香港中文大學博智感知交互研究中心 項目研發的AI語音技術，可幫助中風康復者、阿茲海默症患者、腦退化患者重建句子，以打破言語障礙，令照顧者可與中風康復者輕易交流。博智感知交互研究中心主任蒙美玲表示，中風者可能會失去一些與發音相關的肌肉活動能力，若能夠幫助將這種「發音困難」的語音，轉換為聽起來更正常的語音，便可以幫助患有神經運動疾病的患者進行溝通，「創建能夠聆聽、理解和對話的人工智能技術已成為一個非常熱門的話題。」 中心針對中風、腦癱瘓造成的構音障礙，與中大生命科學學院、語言學及現代語言系等合作，邀請本地病友參與錄音，建立粵語構音障礙的資料庫，作為研發語音識別系統的根基。 團隊現在亦開發了一款使用語音識別技術篩查認知障礙(如腦退化)的應用程序，提供非侵入性和可負擔的替代方法，可以替代腦部掃描和血液測試。

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