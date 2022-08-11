創科最多飆逾11% 半年純利升一成毛利率持續擴張

創科公布半年純利升1成，股價今早造好，高開超過1成。（官網圖片）

創科實業（669）昨公布上半年純利按年增長10.4%至5.8億美元，派中期息每股95港仙，按年增加11.8%。創科今早高開逾10.3%，創1個月新高，最新報96.4元，升10.8%。

創科上半年營業額按年增長10%至70.3億美元，毛利率按年擴闊0.49個百分點至逾39%。所有地區於上半年銷售額均錄穩定增長，按當地貨幣計算（下同），其他地區特別是澳洲和亞洲增長23%，歐洲及北美分別增長14.1%及10.5%。

按業務劃分，盈利最大來源電動工具業務為公司按年增長14.9%，當中旗艦MILWAUKEE業務銷售增長25.8%。地板護理及清潔業務受累需求放緩及客戶縮減庫存，營業額跌17.8%至4.72億美元。公司將採取積極的短期措施以降低開支及庫存量，同時繼續發展更多新產品。