劉強東再回鄉派利是 其小學老師每人獲10萬人幣

劉強東向他小學時在校的所有老師，每人給予10萬元人民幣的現金紅包。(資料圖片)

據內媒報道，京東集團(9618)創辦人劉強東再次給老家光明村村民發放年貨，年貨並於今日中午抵達光明村，具體發放時間在明天。而在年貨領取點，有一封劉強東寫給光明村鄉親們的拜年信，當中提及向他小學時在校的所有老師，每人給予10萬元人民幣的現金紅包。

60 歲以上長者每人 1 萬人幣

上周內地已報道指，劉強東將再次向江蘇省宿豫區來龍鎮光明村的60歲以上長者，每人發放1萬元人民幣的現金利是。據悉，其他村民亦將會獲得價值數千元的禮品以及糧油生活雜貨作為新年賀禮，確保每個村民都能感受到節日的溫暖。而在劉強東老家的房子前，光明村村民還自發購買菸花爆竹組織燃放。