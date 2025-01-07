劉強東再回鄉派利是 其小學老師每人獲10萬人幣

據內媒報道，京東集團(9618)創辦人劉強東再次給老家光明村村民發放年貨，年貨並於今日中午抵達光明村，具體發放時間在明天。而在年貨領取點，有一封劉強東寫給光明村鄉親們的拜年信，當中提及向他小學時在校的所有老師，每人給予10萬元人民幣的現金紅包。
60歲以上長者每人1萬人幣
上周內地已報道指，劉強東將再次向江蘇省宿豫區來龍鎮光明村的60歲以上長者，每人發放1萬元人民幣的現金利是。據悉，其他村民亦將會獲得價值數千元的禮品以及糧油生活雜貨作為新年賀禮，確保每個村民都能感受到節日的溫暖。而在劉強東老家的房子前，光明村村民還自發購買菸花爆竹組織燃放。
送衣服鞋子手機電器電動車
劉強東在拜年信寫道：「光明村的父老鄉親們，各位老師、老同學、兄弟姐妹、孩子們，大家好！我是你們的大強子！馬上就到春節了，給各位父老鄉親道一聲新年好！大強子帶著年貨來給大家拜年啦！有衣服鞋子、零食酒水、手機電器、還有電動車……給大家置辦齊整一點。60歲以上的長輩，每人準備了1萬元的現金紅包，當年我上小學時在校的所有老師們，每人準備了10萬元的現金紅包。希望鄉親們吃得開心、穿得暖心、用得舒心、新年事事順心！」
2015年起幾乎每年回村派禮
現年52歲的劉強東自2015年起，後幾乎每年春節都會向村民派發禮物和利是。有指他當年考入位於北京的中國人民大學，全村籌集金錢和76隻雞蛋給他，因此他很感激村民的幫助。