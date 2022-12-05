加密幣交易所風暴未完 ByBit傳裁三成員工

ByBit今年6月已宣布因市場情況而裁員，當時涉及幅度約20%至30%；而按CoinMarketCap數據，ByBit以交易量計為全球第八大加密貨幣交易所。Ben Zhou表示，集團會集中資源應對熊市，並會盡努力協助被裁員工。

自全球第二大加密貨幣交易所FTX破產重組後，即掀起加密貨幣市場的新風暴，相關交易所亦接連重創。加密貨幣交易所ByBit創辦人及執行長Ben Zhou昨於社交媒體發文指，已宣布裁員，並會推行業務重組，形容是「艱難決定」。Ben Zhou沒有透露裁員人數，但有傳聞指裁減幅度達三成。

上周多宗停運倒閉裁員消息

事實上，近月關於加密貨幣交易所陷財困的消息不斷，單單上周已有多宗，包括總部在美國的Bitfront上周宣布在數個月內停止營運；同為美國公司、全球交易量第三的Kraken宣布裁員30%，涉及約1,100人；港產交易所、已停止客戶提款逾半個月的AAX亦傳出即將破產及倒閉。

幣安：中心化交易所10年內退場

至於行業老大哥、全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)策略長Patrick Hillman近日表示，在FTX一役後，要投資者重拾對中心化交易所的信心，是非常困難，並相信大型的中心化交易所會因而在10年內退場，集團正朝向「去中心化」轉型。去中心化交易所即點對點交易，毋須透過銀行、中介或其他託管，為錢包對錢包的交易媒介平台，但目前的限制是，其無法提供加密貨幣與貨幣互換。

對於市場關注幣安的儲備證明問題，Patrick Hillman指仍需時間處理公司的審計，形容是多步驟過程，包括引入第三方審計師，但強調對公司儲備金「充滿信心」。