加密貨幣丨以為NFT只穩不賠？四大錯誤心態可能讓你虧損累累！

人人都買NFT，難道真的人人都懂得買NFT？ NFT（非同質性代幣）貌似帶給人致富的機會，但是，不是每個項目都穩賺不賠，而且也有不少騙案，如何才能正確認識及投資NFT？來看以下這一篇文章吧。 NFT 是目前討論度最高的區塊鏈創新應用之一，到底 NFT 會將藝術界、金融界、科技界等等多方合作的新高度？還是又是一場商家的賺錢大計？目前各界對於 NFT（非同質性代幣） 的評價還是褒貶不一，不過不論爭議如何，也擋不住 NFT 專案的推陳出新。 藝人周杰倫的 NFT 項目「Phanta Bear」、新加坡 KOL「 Irene Zhao」自拍 NFT 半億成交額、台灣 YouTuber「這群人」的打造的群人寶寶（T-GOP Baby）NFT 項目等等，這都只是其中一小部分。目前全球不少 KOL、YouTuber、明星藝人都想要分一杯羹，紛紛加入這個戰場推出或合作了不同的 NFT 項目產品； 幾年前誰又可以想到一張自拍、貼圖就可以賣出上百萬，甚至千萬美元！看著 NFT 瘋漲，想著是穩賺不賠的買賣？如果你是抱著以下這些跟風心態，小心隨時被人割韭菜，賠到血本無歸！

首先，你有多了解 NFT？ NFT 是什麼？是非同質性代幣！ 除了這樣表面式回答，你自己對 NFT 還有什麼了解？如果你買 NFT 只是單純的為了支持你喜歡的明星、藝術家，以收藏為目的也許理解不是很全面也對你沒有什麼影響。 不過，若你是看到有人從 NFT 投資中獲得可觀的收益，想要把它變成一項投資的話，可萬萬不能單單以片面式認知來買賣 NFT ！ 什麼是 NFT？ 「NFT（網路暱稱：nifty）是一種憑證，不是金錢。你可以用虛擬貨幣來購買 NFT，也可以用出售 NFT 的方式來換取金錢，但 NFT 本身不是錢。」

錯誤心態一：人買我買 從眾心態！ 「你為什麼買這個 NFT ？因為現在很火欸，新聞都在報導，很多名人都在搶欸！我肯定不能錯失這個機會，買到再賣出去肯定會大賺一筆。」 如果你是抱著「人買我買」的這種心態，也許好運第一次可以賺到一些利潤，但絕對不是長久之計！ 俗話說的好，「你永遠賺不到你知識以外的錢」，資深的 NFT 玩家通常會主動偵測有潛能的 NFT 項目，並在早期就買入所看好的 NFT，待日後所投資的 NFT 項目走紅後迅速賣出，收割紅利。 而當某個 NFT 項目的價格被大眾所炒作時，通常已經進入中晚期，這時你得花大價錢才能得到該 NFT。 當你以為按照這個走勢過一段時間再賣出肯定可以大賺一筆時，卻沒有想到可能也許是因為近期大量的報導曝光讓價格虛升，等到一段時間後價格逐漸恢復平穩的水平；可是你在高位買入的 NFT 沒人接手，那不就這樣一直套在手中了嗎？ 不少入門新手其實對 NFT 的功能、概念是什麼都不清楚，甚至連發行人是誰都不知道。也許只是在 Instagram、Facebook 等社群媒體看到 KOL、網紅在分享，然後聽著各種報導 NFT 價格不斷攀升的聳動新聞，而一頭栽進所謂 NFT 的投資裡。抱著人買我買的這種的投資心態很容易就讓你成為最後一位高位接手的買家。

錯誤心態二：入手 NFT 前未做好項目調查 購買 NFT 之前先想想你期待通過持有 NFT 讓你在某個社群內擁有什麼角色與權利？ 是股東分潤、投票權、還是粉絲優先福利？每一項的 NFT 項目都有著自己的規劃與定位，所以在購買前要思考自己的期待與該 NFT 項目的定位是否相符。想想你在其中的身分是什麼？你的購買的這個 NFT 產品不代表你有絕對權利去加入或更改項目內容走向。 買賣都應該先經過謹慎調查與了解；想要在 NFT 這個市場分一杯羹，講求的是去學習資金控管、什麼時間拋售等知識、如何辨識與提防項目方拿錢走人的等詐騙情況，NFT 不代表買了就一勞永逸放著就好；全盤交給項目方做，有問題就怪責項目方。

錯誤心態三：盲目追求金錢利益 未衡量個人風險承受能力 雖然投資 NFT，價格是不能忽視的因素之一，但是 NFT 的價值不單單只是看其價格，背後的團隊、技術的運用、項目方的經營理念等相關資訊更值得作為你購買前思考。 你購買某個 NFT 前應先自問， 你是否因為了解項目背後的經營理念，贊同並認為其未來有發展潛力，才去購買加入這個項目？

你是否做好項目可能面臨經營失敗或破發的心理準備？你是否可以坦然對承受 NFT 價格的不斷波動？ 錯誤心態四：不自量力 當你存款只有 10 萬元卻花掉 9 萬元來購買一個 NFT 和當你有 100 萬的資產來買一個 9 萬元的 NFT 。全副身家投入和小部位投資是兩種截然不同的狀況。 由於投入的資產佔自己身家的絕大部分，輸掉就真的要睡大街了！這樣的投資方式很容易讓我們的心情受到 NFT 價格波動的影響。看到 NFT 價錢跌了擔心虧光就馬上拋售；相信奇蹟會發生有一個大反彈，跌倒谷底也要繼續持有；分分秒秒都看著你買的 NFT 價格變動。太過於集中價格的變動，會不知不覺中變得對價錢的變化擔驚受怕，被價格牽著走。