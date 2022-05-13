加密貨幣新手的第一堂課：加密貨幣錢包種類及加密貨幣交易所

現時全球趨勢都在講區塊鏈、加密貨幣、Smart Contract、NFT。如果你還未進入這個領域，又有興趣想知道，下文或許就是你打開web3.0大門的入門指南了。
加密貨幣錢包 Crypto Wallet 是什麼？
加密貨幣錢包是一個軟體程式（熱錢包，Hot Wallet）或硬體設備（冷錢包，Cold Wallet），允許你發送和接收你的加密貨幣、NFT 或任何數位資料。
一個加密貨幣錢包由兩個密鑰對組成：私鑰和公鑰。公鑰由私鑰創建而來，作為向錢包發送加密貨幣、NFT 或數位資料的地址。
剛接觸區塊鏈的新用戶經常發現自己陷入困境的是錢包私鑰的部分。私鑰就像一個保險箱的鑰匙。任何能夠接觸到錢包私鑰的人都可以控制錢包裡的餘額。
它類似於銀行帳戶，但主要區別在於它是由你所控制。你使用這個私鑰來啟動交易，這被稱為「 簽名」。
了解加密貨幣錢包的工作原理
加密貨幣本身並不存儲在錢包裡。加密貨幣存在於區塊鏈上，錢包軟體允許你與該區塊鏈上的餘額進行互動。錢包本身存儲地址，並允許其所有者將加密貨幣轉移到其他地方，同時也讓其他人看到在任何特定地址持有的餘額。
每個錢包都有細微使用差別，以下是使用加密貨幣錢包發送或接收數位資產的一般步驟。
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存入數位資產
你要從你的錢包中複製一個地址（另稱為公鑰）。在你的錢包中找到「創建地址」，點擊它，然後複製字母數字串或二維碼，並提供給需要向你發送加密貨幣的人。
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發送數位資產
你需要接收錢包的地址。在你的錢包中找到「發送」功能，並輸入你打算發送加密貨幣幣的錢包的地址。選擇你想發送的加密貨幣的數量，並點擊「確認」。
加密貨幣錢包的類型
加密貨幣錢包常見分類：
- 冷錢包（Cold Wallet）：為硬體設備，使用方式與 USB 隨身碟相似，使用時需插入電腦連接網路進行交易。
- 熱錢包（Hot Wallet）：為全時連接網路，以外掛（Plugin）、桌面軟體或中心化加密貨幣交易所（CeFi）的 App 形式呈現。
硬體錢包
硬體錢包是一種小型設備，可以離線存儲加密貨幣，也稱為冷錢包。通常情況下，你從 USB 端口插入硬體錢包連接電腦上網，這種錢包更安全，因為所有的簽名都是在你的電腦之外進行的。不過硬體錢包的使用往往比軟體錢包稍微複雜一些。
市面上知名的硬體錢包品牌包括：
- Ledger
- Trezor
軟體錢包
軟體錢包可以是一個瀏覽器外掛程式或手機 App，安裝在電腦或手機上。這些連接網路的軟體錢包，也被稱為熱錢包。
軟體錢包一般由中心化交易所或用戶自行管理，平台可能被駭或倒閉，而用戶可能遺失或忘記助記詞，所以並不完全安全。而且，除非用戶用紙筆抄下並保存助記詞，否則無論用戶的私鑰是存儲在本地設備還是線上，只要能連得上網路，駭客就有可能入侵軟體或電腦裡，偷走用戶的助記詞。
前不久剛發行 NFT Zombie Club 的藝人余文樂，也曾分享私鑰的保存方法，警惕所有區塊鏈交易者。
市面上知名的軟體錢包包括：
加密貨幣交易所
加密貨幣交易所促進加密貨幣交易，以換取數位貨幣和法定貨幣。他們充當買方和賣方之間的中間人。
加密貨幣交易所有各種業務，也有不同的特點。一些交易主打功能便利，有些則主打低交易費用，另一方面，也存在那些專門服務專業交易者的交易所。
大體上，有三種類型的交易所平台。中心化交易所，去中心化交易所非集中式，混合式。
中心化交易所平台
中心化的概念是指使用一個中間人或第三方，以安全的方式協助交易。買家和賣家都信任中間人來處理他們的財產。配合台灣和多數國家的反洗錢措施，中心化的交易所要求其用戶在使用他們提供的服務之前進行實名驗證（KYC）。大約 99% 的加密貨幣交易都是通過中心式交易所進行的。
去中心化交易所（DEX，Decentralized Exchange）
這種類型的交易所允許用戶執行點對點（P2P）交易，不需要第三方或中介。去中心化交易所不把用戶的資金儲存在交易所，而是儲存在區塊鏈上。在這種交易所中，交易是通過使用智能合約自動進行的。當然，如果智能合約寫得好，就不存在安全漏洞的可能性。因為沒有公司對 DEX的運行負責，政府和監管機構更難關閉它們。
混合交易所（HEX）
混合型加密貨幣交易所是一種新嘗試，將中心化和非中心化這兩個世界的精華融合到一個交易所。他們的目的是給終端用戶提供中心化交易所的便利，同時也給他們提供去中心化交易所的安全和自由。他們允許用戶保管他們的資金，即使有第三方參與交易。混合類型是新一代的加密貨幣交易市場，但仍在「發展中」。
加密貨幣中心化交易所特點
- 允許買方使用多種方法入金（購買加密貨幣），如直接銀行轉帳、使用信用卡等。
- 對使用其服務進行的每筆交易收取一定的佣金或費用。
- 根據交易所的情況，人們可以使用美元等法定貨幣購買加密貨幣，或者用一種加密貨幣形式換取另一種加密貨幣，例如，將比特幣轉換為萊特幣。
- 交易者可以將他們的加密貨幣轉換為法定貨幣，留在他們的帳戶中用於未來的交易，或將其作為現金提取。
- 可用的加密貨幣金融服務可能有所不同，這取決於所使用的交易所。例如，一些服務不允許交易者將他們的加密貨幣從平台轉移到自己的加密貨幣錢包。
- 加密貨幣交易所每週 7 天，每天 24 小時都在活動，與傳統金融交易所固定的交易時間有所不同。
結論
選擇將比特幣存放在交易所還是加密貨幣錢包裡，是你的決定。需注意的是，使用交易所提供你的加密貨幣錢包，一旦交易所被駭客攻擊或所有者兌換了現金並跑掉，你可能會失去所有的資金；而自行管理加密貨幣錢包，無論冷熱錢包，都要謹慎注意不可隨意點擊任何未知的網路連結或訊息，也要妥善保管私鑰或助記詞。目前為止，加密貨幣的世界仍暗藏許多詐騙份子，所以要做好數位資產存放的評估工作。
為什麼我們需要一個加密貨幣錢包？
加密貨幣錢包與普通錢包不同，技術上加密貨幣或 NFT 及其他數位資產並不是儲存在加密貨幣錢包裡而是區塊鏈上。加密貨幣錢包是用來存放你的私人密鑰，以訪問你在區塊鏈上的數位資產，，因為你的密鑰可以證明你對數位貨幣的所有權，並允許你進行交易。
存放加密貨幣最推薦的錢包？
存放在冷錢包是最好的，像是 Ledger、 imToken。否則的話，存放在熱錢包需挑選大的交易所或是廣泛被人使用的錢包，比較有保障及可靠，像是 Binance、 Coinbase Wallet、MetaMask。
本文題目由編輯所擬，原文為：加密貨幣錢包 Crypto Wallet 是什麼？ 新手必看！加密貨幣錢包及交易所介紹