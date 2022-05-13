加密貨幣新手的第一堂課：加密貨幣錢包種類及加密貨幣交易所

現時全球趨勢都在講區塊鏈、加密貨幣、Smart Contract、NFT。如果你還未進入這個領域，又有興趣想知道，下文或許就是你打開web3.0大門的入門指南了。

加密貨幣錢包 Crypto Wallet 是什麼？ 加密貨幣錢包是一個軟體程式（熱錢包，Hot Wallet）或硬體設備（冷錢包，Cold Wallet），允許你發送和接收你的加密貨幣、NFT 或任何數位資料。 一個加密貨幣錢包由兩個密鑰對組成：私鑰和公鑰。公鑰由私鑰創建而來，作為向錢包發送加密貨幣、NFT 或數位資料的地址。 剛接觸區塊鏈的新用戶經常發現自己陷入困境的是錢包私鑰的部分。私鑰就像一個保險箱的鑰匙。任何能夠接觸到錢包私鑰的人都可以控制錢包裡的餘額。 它類似於銀行帳戶，但主要區別在於它是由你所控制。你使用這個私鑰來啟動交易，這被稱為「 簽名」。