加密貨幣新手的第三堂課：防範NFT詐騙的五大要點及常見詐騙情景

加密貨幣入門課，想買NFT卻又怕被詐騙？投資有風險，事前必須了解清楚先。以下這篇文章幫你防範NFT詐騙，想要認識更多，找個相熟又志同道合的朋友互相交流、一起學習吧！
NFT 簡介
NFT 代表 Non-fungible tokens，fungible 指的是可替代的意思，可替代的東西顧名思義很容易交換或交易相同類型和價值的其他東西。相反的，Non-fungible，不可替代的意思是無法交換的東西，它是獨一無二的，所以基本上如果你用 NFT 創建像是照片、音頻、文檔等，無論你創建多少次副本，原始版本的所有權始終保持在創建者手中。
NFT 常見詐騙
假 NFT 交易平台
詐騙者經常複制流行的 NFT 交易平台。詐騙者製作的盜版網站看起來與原始網站完全相同，並試圖欺騙用戶使用他們的虛擬錢包登錄或洩露他們的信用卡資訊。
這些盜版的 NFT 交易平台使用以假亂真的 NFT 商店徽章，模仿類正版網站的佈局和設計，並部署大量未經驗證的買家，以便營造有用戶的假象。
假社群媒體帳號
它通常涉及在任何流行的社交媒體平台（如 Facebook 和 Instagram）上創建一個虛假帳戶，複製與正版項目帳號非常相似的虛假頁面。
通過此類虛假帳號，詐騙者使用許多網絡攻擊技術，如社會工程、詐騙、拒絕服務來鎖定目標人群並提取資金和其他敏感訊息，例如密碼。
亂報名牌的 KOL
NFT 的流行吸引了許多名人和有影響力的人參與其中，以多種方式賺取利潤，包括為某些 NFT 項目站台，但 NFT 瘋潮過後。在你發現所謂的名人品牌大使實際上並未參與時，你可能已經賠錢了。
虛假的客服系統
詐騙者通常可以偽造合法的 NFT 客戶服務頁面，以便從不知情的 NFT 持有者那裡騙取敏感訊息。他們可以輕易地使用假名，開設虛假的社交渠道，並偽裝成公司的員工要求你提供敏感訊息，謊稱協助解決你可能遇到的任何問題，實際是非法轉移你的資產。
人為炒作造市
有一些團體和個人通過買賣 NFT 或加密貨幣人為地推高需求；這個手法也被稱為 Pump-and-dump。
騙子會不斷買賣手中的 NFT，營造 NFT 熱賣的假象，不知情的投資人就會誤判該 NFT 還有價格上漲的空間並被吸引入場，當價格被炒至高點，這些騙子會迅速出售手中的 NFT 套現撤場，留下被套牢的其他人。
抄襲的 NFT
隨著這些數位資產變得越來越流行，藝術家作品被抄襲的案件也在快速增加中。
這些仿冒品製作成 NFT 並出售給誤以為它是真實和原創作品的公眾。
在網路科技的便利下，詐騙者可以輕鬆竊取藝術家的作品並創建虛假帳戶，出售仿冒的藝術品。
一旦你買的藝術品被證實是仿冒品，你的 NFT 將一文不值，而且你將無法取回你的錢。
網絡釣魚詐騙
通常為了購買你的第一個 NFT，你需要首先從可以進行交易的地方設置你的加密錢包，因此創建錢包帳戶並從那裡進行交易的客戶最近成為了的網絡釣魚詐騙的目標，騙取他們的私人錢包密鑰和助記詞。
詐騙者會通過各種公共社群平台（如 Telegram、Discord、instagram 等）傳送惡意廣告或連結，以從受害者那裡提取關鍵訊息。
網絡釣魚攻擊可以一鍵獲取你的重要個人訊息，並可以吞噬你的數字錢包資產。
這種詐騙手段僅通過一種惡意連結的方式就可以起作用，這些連結由匿名的人巧妙地創建，其唯一目的是竊取，他們也被稱為駭客。
如何防止 NFT 詐騙？
不要回覆私訊
如果你收到自稱是創辦人、名人或 KOL 的私訊，請不要回覆。所以，如果有人私訊你而你不知道他們是誰，那麼不要點擊連結或向他們透露任何個人訊息，包括你的信用卡訊息、你的地址等。
善用區塊鏈的透明度查證 NFT 的流通
你可以在任何 NFT 交易市場上，查看特定 NFT 藏家和結算數量，以及他們在 Twitter、Instagram、Discord 等各種社交媒體平台上關注哪些項目。
查證項目方身份真偽
檢查項目方的社交媒體頁面上是否有藍勾勾，若有，就可以確認項目方是可信的，你也可以通過查看他們項目的官方溝通渠道和他們的社交媒體對項目進行研究。
保護好虛擬錢包的資訊
就你的訊息而言，你的錢包密鑰和助記詞是最重要的事情，因此對你保密和安全變得非常重要，永遠不要與任何人分享這些重要細節。
只用官方渠道與項目方溝通
如果你需要任何與 NFT 相關的技術或客戶支持，那麼你應該始終訪問他們的官方網站和受認證的 NFT 交易平台，如果你在購買 NFT 後尋求技術支持，請訪問 NFT 交易平台的官方客戶服務網站。
在這個線上和數位世界中，一切似乎都是真實和合法的，因此請多次確認賣家和買家的憑據。
本文題目由編輯所擬，原文為：NFT 都是騙人的？！NFT 詐騙頻傳 投資新手如何如何防範？