加密貨幣新手的第三堂課：防範NFT詐騙的五大要點及常見詐騙情景

加密貨幣入門課，想買NFT卻又怕被詐騙？投資有風險，事前必須了解清楚先。以下這篇文章幫你防範NFT詐騙，想要認識更多，找個相熟又志同道合的朋友互相交流、一起學習吧！

NFT 簡介

NFT 代表 Non-fungible tokens，fungible 指的是可替代的意思，可替代的東西顧名思義很容易交換或交易相同類型和價值的其他東西。相反的，Non-fungible，不可替代的意思是無法交換的東西，它是獨一無二的，所以基本上如果你用 NFT 創建像是照片、音頻、文檔等，無論你創建多少次副本，原始版本的所有權始終保持在創建者手中。

NFT 常見詐騙

假 NFT 交易平台

詐騙者經常複制流行的 NFT 交易平台。詐騙者製作的盜版網站看起來與原始網站完全相同，並試圖欺騙用戶使用他們的虛擬錢包登錄或洩露他們的信用卡資訊。

這些盜版的 NFT 交易平台使用以假亂真的 NFT 商店徽章，模仿類正版網站的佈局和設計，並部署大量未經驗證的買家，以便營造有用戶的假象。

假社群媒體帳號

它通常涉及在任何流行的社交媒體平台（如 Facebook 和 Instagram）上創建一個虛假帳戶，複製與正版項目帳號非常相似的虛假頁面。

通過此類虛假帳號，詐騙者使用許多網絡攻擊技術，如社會工程、詐騙、拒絕服務來鎖定目標人群並提取資金和其他敏感訊息，例如密碼。

亂報名牌的 KOL

NFT 的流行吸引了許多名人和有影響力的人參與其中，以多種方式賺取利潤，包括為某些 NFT 項目站台，但 NFT 瘋潮過後。在你發現所謂的名人品牌大使實際上並未參與時，你可能已經賠錢了。

虛假的客服系統

詐騙者通常可以偽造合法的 NFT 客戶服務頁面，以便從不知情的 NFT 持有者那裡騙取敏感訊息。他們可以輕易地使用假名，開設虛假的社交渠道，並偽裝成公司的員工要求你提供敏感訊息，謊稱協助解決你可能遇到的任何問題，實際是非法轉移你的資產。