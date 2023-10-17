加密貨幣｜傳BC科技擬洽售虛產交易平台OSL　澄清彭博報道內容及陳述與事實不符 (更新)

彭博：BC科技或僅出售OSL部份業務 《彭博》引述知情人士報道，BC科技已向潛在產業參與者及基金，評估對OSL的洽購興趣，並提出10億港元估值出售。知情人士又說，BC科技或僅出售OSL的部份業務，而非全部業務，同時又指出交易正考慮中，最終結果尚未確定，不保證最終達成協議。 據OSL官網顯示，該企的業務涵蓋加密貨幣市場的主要經紀﹑交易及託管服務，以及為金融機構提供虛擬資產交易的基礎建設等業務。 此外，據該BC科技截至今年6月底止中期業績顯示，其以OSL為首的數字資產及區塊鏈平台業務的資產值達18.63億元，負債為14.48億元，資產淨值4.15億元，較去年底減少6,700萬元，佔OSL資產淨值近5.58億元的74.4%。