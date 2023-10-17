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財經
2023-10-17 14:58:00

加密貨幣｜傳BC科技擬洽售虛產交易平台OSL　澄清彭博報道內容及陳述與事實不符 (更新)

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加密貨幣｜外電報道，BC科技擬洽售虛產交易平台OSL，估值約10億。(OSL FB)

《彭博》報道，BC科技（863）正考慮出售旗下虛擬資產交易平台OSL。最新BC科技於聯交所發澄清公告，指該報導的內容及陳述與事實不符，且極具誤導性。目前OSL為本港兩個已獲發牌的虛擬資產交易平台之一。

BC科技昨日逆市上揚，惟股價今早回吐，半日更插逾兩成，現跌24%。

【14:55更新】

BC科技：彭博報導極具誤導性

BC科技公告指，注意到公司於今日（17日）的股價及成交量出現異常變動，董事會確認其並不知悉造成該異常變動的任何原因，亦注意到彭博社曾於10月16日在互聯網上發佈一篇關於公司的新聞報導，聲稱公司正在考慮出售虛擬資產交易平台OSL業務，故澄清該報導的內容及陳述與事實不符，且極具誤導性。

BC科技指彭博報導的內容及陳述與事實不符，且極具誤導性。

彭博：BC科技或僅出售OSL部份業務

《彭博》引述知情人士報道，BC科技已向潛在產業參與者及基金，評估對OSL的洽購興趣，並提出10億港元估值出售。知情人士又說，BC科技或僅出售OSL的部份業務，而非全部業務，同時又指出交易正考慮中，最終結果尚未確定，不保證最終達成協議。

OSL官網顯示，該企的業務涵蓋加密貨幣市場的主要經紀﹑交易及託管服務，以及為金融機構提供虛擬資產交易的基礎建設等業務。

此外，據該BC科技截至今年6月底止中期業績顯示，其以OSL為首的數字資產及區塊鏈平台業務的資產值達18.63億元，負債為14.48億元，資產淨值4.15億元，較去年底減少6,700萬元，佔OSL資產淨值近5.58億元的74.4%。

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