加密貨幣｜加密穩定幣Terra創辦人權道亨於黑山落網　美司法部正起訴欺詐

加密穩定幣Terra韓籍創辦人權道亨日前於巴爾幹半島國家黑山落網，美國司法部正起訴其詐欺，涉及規模達數十億美元。

權道亨於黑山落網

黑山內政部部艮艾德茲茨（Filip Adzic）指，31歲的權道亨與另一人持偽造的哥斯達黎加護照，準備飛往迪拜時被捕，兩人同時持有比利時和南韓護照，其中比利時護照亦是偽造。

他亦在Twitter上寫道，「此人疑為國際頭號通緝犯之一、韓國國民權道亨，也是總部位於新加坡的Terraform Labs共同創辦人」。