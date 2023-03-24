加密貨幣｜加密穩定幣Terra創辦人權道亨於黑山落網　美司法部正起訴欺詐

加密穩定幣Terra韓籍創辦人權道亨日前於巴爾幹半島國家黑山落網，美國司法部正起訴其詐欺，涉及規模達數十億美元。
權道亨於黑山落網
黑山內政部部艮艾德茲茨（Filip Adzic）指，31歲的權道亨與另一人持偽造的哥斯達黎加護照，準備飛往迪拜時被捕，兩人同時持有比利時和南韓護照，其中比利時護照亦是偽造。
他亦在Twitter上寫道，「此人疑為國際頭號通緝犯之一、韓國國民權道亨，也是總部位於新加坡的Terraform Labs共同創辦人」。
U PODGORICI UHAPŠEN JEDAN OD NAJTRAŽENIJIH SVJETSKIH BJEGUNACA— Filip Adzic (@filip_adzic) March 23, 2023
Crnogrska policija lišila je slobode lice za koje se sumnja da je jedan od najtraženijih bjegunaca, južnokorejski državljanin Do Kwon, suosnivač i izvršni direktor Terraform Labs sa sjedištem u Singapuru.
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美司法部正起訴詐欺
美國紐約曼哈頓聯邦地區法院公布了針對權道亨的起訴書，8項控罪包括證券欺詐、電匯欺詐和共謀等罪，要求引渡到美國，南韓當局亦尋求引渡權道亨。
權道亨旗下公司開發的加密貨幣去年5月崩盤，幣值一星期內由89美元跌至1美元，拖累比特幣等其他加密貨幣。南韓法院去年9月向權道亨發出拘捕令。美國證券交易委員會今年2月，對權道亨提出民事訴訟，指他涉嫌推銷加密貨幣時誤導投資者。