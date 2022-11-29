加密貨幣｜加密貨幣貸款商BlockFi申請破產保護 FTX恢復向員工及供應商付款

加密貨幣產業進一步崩潰，全球最大加密貨幣交易平台FTX破產繼續引業內其他環節的財政困難，最新有加密貨幣貸款商BlockFi在美國新澤西州申請破產保護。BlockFi表示，公司面對資金流動危機，主要因為目前無法動用在FTX平台的加密貨幣，以及該公司向FTX的姊妹公司貸款。法院文件顯示，BlockFi目前有2.57億美元現金，公司有超過10萬名債權人，FTX被列為第二大債權人，拖欠2.75億美元貸款。

BlockFi在2017年成立，兩星期多前已警告客戶公司會暫停客戶提取資產。BlockFi今年較早時間已經因為全球第三大穩定幣TerraUSD價格嚴重與美國脫鈎遭拋售，以及對沖基金三箭資本（Three Arrows Capital）崩潰而陷入財困，其後得到FTX創辦人Sam Bankman-Fried（SBF）注資拯救，問題才得以解決。FTX破產後，BlockFi無法動用在FTX內的資產，令該公司再次面臨財政困難。

SBF在TerraUSD崩潰時出手救BlockFi

另外，FTX公布恢復向旗下全球大部份分公司的員工正常「出糧」，並且會向選定的非美國供應及服務提供者支付現金以保存其營運。FTX行政總裁John J. Ray III在聲明中表示，「我們知悉這些付款暫時中斷所帶來的困難，並感謝所有寶貴的員工和合作夥半的支持。」