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財經
2023-05-08 11:15:00

加密貨幣｜幣安兩度暫停比特幣提取　稱出現交易擠塞

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加密貨幣｜幣安兩度暫停比特幣提取，稱出現交易擠塞。(資料圖片)

全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）一度因交易擠塞為理由，暫停客戶提取比持幣（Bitcoin）逾一個小時，其後恢復如常，為兩日內第2次暫停比特幣提取。

幣安出現交易擠塞

幣安於社交平台上表示，因平台積存大量未處理比特幣交易，故暫停比特幣提取服務，並指團隊正全力修復，會盡快恢復服務，又強調「用戶資產不會受到影響」（funds are SAFU）。

幣安是次由暫停至恢復，歷時約一個多小時，惟幣安沒有解釋具體細節。

兩日內第2次暫停比特幣提取

而幣安上日（7日）亦暫停比特幣提取，幣安當時稱，因網絡擠塞問題一度停止比特幣提款，其後網絡穩定下來後，則重新開放比特幣提款。

據了解，幣安今年3月曾暫停平台存入及提取，指因技術問題影響現貨交易。

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