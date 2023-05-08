加密貨幣｜幣安兩度暫停比特幣提取　稱出現交易擠塞

全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）一度因交易擠塞為理由，暫停客戶提取比持幣（Bitcoin）逾一個小時，其後恢復如常，為兩日內第2次暫停比特幣提取。

幣安出現交易擠塞 幣安於社交平台上表示，因平台積存大量未處理比特幣交易，故暫停比特幣提取服務，並指團隊正全力修復，會盡快恢復服務，又強調「用戶資產不會受到影響」（funds are SAFU）。 幣安是次由暫停至恢復，歷時約一個多小時，惟幣安沒有解釋具體細節。

We've temporarily closed #BTC withdrawals due to the large volume of pending transactions.



Our team is currently working on a fix and will reopen $BTC withdrawals as soon as possible.



Rest assured, funds are SAFU. — Binance (@binance) May 8, 2023