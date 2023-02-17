加密貨幣｜幣安將4億美元資金轉到CEO趙長鵬關聯公司　暫未有回應

據外媒報道，全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）以秘密方式，將處理加密貨幣的銀行Silvergare Bank（美：SI）的4億美元資金，轉到CEO趙長鵬的關連企業Merit Peak。

轉走4億美元資金

根據路透社查閱該季度記錄，在2021年前3個月，超過4億美元（折合約31億港元）從總部位於加州Silvergate銀行的幣安賬戶，轉到Merit Peak。至於暫時無法確定轉賬原因，亦無法確定這些錢是否屬於幣安客戶，但幣安美國的高管對資金外流感到擔憂，因為轉賬是在不知情的情況下進行的。

公司資料指出，幣安賬戶是以美國交易所運營公司 BAM Trading 的名義註冊的，而向 Merit Peak的資金轉移由2020年底開始。

幣安Kimberly Soward在聲明中表示，路透社的報導使用了「過時的信息」，但沒有進一步說明。她又補充，Merit Peak既不在 Binance.US 平台上交易也不提供任何類型的服務，並且只有幣安員工可以訪問這美國公司的銀行賬戶；幣安CEO趙長鵬則沒有回答有關轉賬的詳細問題；Silvergate Bank發言人表示，該銀行不對個別客戶發表評論。