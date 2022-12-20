加密貨幣｜幣安斥資逾10億美元收購已破產的虛幣交易所Voyager資產

加密貨幣交易所Voyager Digital今天表示，經過審查後，將以約10.22億美元將資產出售予行業龍頭幣安（Binance）。根據Voyager的新聞公告，幣安美國的收購計劃為Voyager客戶的盡快提款設定了明確的方案，不僅給出了相對豐厚的條件，還表示未來三箭資本（Three Arrows Capital）償還債務後，追回資金將平均分配給債權人。

加密貨幣Terra（LUNA）及穩定幣UST價格在5月暴跌後，對冲基金三箭資本因投資LUNA失利而未能償還債務，於今年7月1日向紐約法院申請破產，其貸款更拖累虛擬貨幣平台Voyager同日叫停所有客戶的交易、存款和提款等服務。FTX前行政總裁Sam Bankman-Fried（SBF）曾於6月時，試圖透過Alameda Research向Voyager提供循環信貸額度以助過度難關，惟Voyager最終仍於7月6日宣布破產。

Voyager將在2023年1月5日的聽證會上，尋求破產法院批准Voyager與幣安之間的資產購買協議。向幣安的出售將根據美國破產法計劃完成，該計劃將須經債權人投票，並須遵守其他慣例成交條件。幣安和Voyager將在破產法院批准第11章計劃後立即完成交易。