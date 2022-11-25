加密貨幣｜幣安趙長鵬成立10億美元救市基金 暫接獲約150公司申請援助

趙長鵬最新透露，基金初期規模約10億美元，將來若有需要會加碼至20億美元。他表示，這並非一個投資基金，其成立目的是要支持一些自身沒有犯錯但卻面臨重大、短期財政困難的公司或項目。他早前已表示，希望基金能防止FTX破產的影響進一步蔓延。幣安表示，目前已有約150家公司申請基金支援。

趙長鵬於早前在博文中宣布，為了減少 FTX 破產進一步造成連鎖負面影響，幣安正成立一個行業救助基金（recovery fund），以幫助那些在其他層面表現強勁、但正處於流動性危機之中的項目，符合條件的項目，可以與 Binance Labs 聯繫，也歡迎其他有意共同投資的業內人士。

幣安（Binance）行政總裁趙長鵬接受《彭博電視》專訪時表示，幣安計劃建立一個規模約 10 億美元的基金，以購買加密貨幣領域的不良資產，「如果這些還不夠，可以再分配更多資金」。

趙長鵬笑稱，幣安一直被誤認為是中國公司，是因為他長得像是中國人。（網上截圖）

他表示，基金會將採取一種寬鬆的方式，在投資架構上會保持靈活，又接受以代幣、現金或債務方式捐款，讓不同的行業參與者可按照自身意願做出貢獻。加密貨幣投資公司Jump Crypto、Polygon Ventures及Animoca Brands據報亦已投入5,000萬美元資金。

幣安美國將購買 Voyager Digital 剩餘資產

根據彭博億萬富翁指數，由於今年加密貨幣市場崩盤，趙長鵬個人財富已減少約 800 億美元至 150 億美元，今年迄今個人財富跌幅高達 84.3%，但趙長鵬目前仍是加密貨幣領域的首富。而且，隨着FTX破產，幣安亦鞏固了作為全球最大加密貨幣交易所的地位。

趙長鵬在專訪時提及，幣安美國將購買已聲請破產重組的 Voyager Digital 剩餘資產。他還強調，幣安並非是一家中國公司，與中國毫無關聯，笑稱幣安一直被誤認為是中國公司，是因為他長得像是中國人，但事實上，他作為加拿大公民已有 30 年的時間。

另外，趙長鵬透露，目前幣安團隊正在與陷入財務困境的 Genesis 接觸，但不確定會參與多深，而在他看來，Genesis 就算倒閉也不會對行業造成影響，因為其他玩家（如幣安美國）會接管其市佔率。

對於FTX破產，趙長鵬認為，當一家大公司倒閉時，我們將看到一些蔓延效應，尤其是在這個交易平台上，有許多人/機構在此平台上持有資金。我們看到 Genesis 停止提款，可能還有一、兩個或更多公司會這樣，我不知道每次有瀑布效應時，會有多少公司被影響，但影響變小了，所以總體來說，我認為這個行業還不錯，但可能會有一些公司受創。