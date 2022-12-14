加密貨幣｜幣安遭遇大量資金外流 24小時內被撤資近20億美元

全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）出現大量資金外流，由於證據顯示FTX在11月「爆煲」前可能挪用客戶資金，加上《路透社》報道指出，美國司法部於2018年已開始調查幣安，不過檢察官之間意見分歧以致無法得出結論，市場對幣安出現信心危機，投資者紛紛提取資金，選擇自己保管這些加密代幣。

《彭博社》引述研究公司Nansen的數據，截止倫敦時間上午9時20分，過去一周從幣安淨流出的數字貨幣價值約37億美元，其中過去24小時流出近20億美元，這個單日流出規模是第二名Bitfinex的近18倍。《金融時報》亦引述幣安行政總裁趙長鵬表示，隨着用戶繼續從該交易平台撤出資產，該交易所周二單日已流失11.4億美元。

幣安創始人趙長鵬幾天來一直在推特上表達對該公司前景的信心。在周二的一條推特中，他稱幣安「今天」被淨提款的規模達到11.4億美元。目前尚不清楚他是否指的是24小時內。他又說，輪流提現壓測是個好主意。