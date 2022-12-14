加密貨幣｜幣安遭遇大量資金外流 24小時內被撤資近20億美元

全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）出現大量資金外流，由於證據顯示FTX在11月「爆煲」前可能挪用客戶資金，加上《路透社》報道指出，美國司法部於2018年已開始調查幣安，不過檢察官之間意見分歧以致無法得出結論，市場對幣安出現信心危機，投資者紛紛提取資金，選擇自己保管這些加密代幣。
《彭博社》引述研究公司Nansen的數據，截止倫敦時間上午9時20分，過去一周從幣安淨流出的數字貨幣價值約37億美元，其中過去24小時流出近20億美元，這個單日流出規模是第二名Bitfinex的近18倍。《金融時報》亦引述幣安行政總裁趙長鵬表示，隨着用戶繼續從該交易平台撤出資產，該交易所周二單日已流失11.4億美元。
幣安創始人趙長鵬幾天來一直在推特上表達對該公司前景的信心。在周二的一條推特中，他稱幣安「今天」被淨提款的規模達到11.4億美元。目前尚不清楚他是否指的是24小時內。他又說，輪流提現壓測是個好主意。
加密貨幣交易所資金外流的情況受到市場密切關注，投資者擔心在FTX破產及其創始人Sam Bankman-Fried（SBF）被捕後，加密貨幣領域可能會出現多米諾骨牌效應。有人指控FTX非法挪用客戶資金，該公司債權人可能數以百萬，動搖投資者對加密貨幣整個行業的信任心。
Nansen執行長Alex Svanevik在提到幣安最近的資金外流時指出，「考慮到幣安的儲備金規模，資金流相對較小，但鑒於發生的一切，許多人選擇謹慎從事也不足為奇」。
FTX債權人可能數以百萬
幣安的原生代幣幣安幣（Binance Coin）周二曾下跌7.1％，曾經跌至約260美元左右水平，之後收復失地，過去24小時計僅輕微下跌，最新報272.6元。受到美國通脹低於預期，加密貨幣回升，比特幣及以太幣最新分別升3.7%及4.2%。
根據《路透社》披露，美國司法部於2018年開始調查幣安，但部門內部的分歧延遲了調查結論。知情人士稱調查重點針對幣安是否違反美國反洗錢法和制裁規定，至少有六名聯邦檢察官參與其中，部分檢察官認為已收集到足夠證據，可以對幣安採取積極行動，並對包括創辦人趙長鵬在內的個別高管提起刑事訴訟，其他檢察官則認為仍需要時間審查更多證據。針對該報道，幣安回應稱，現在他們正在攻擊我們令人難以置信的執法團隊。