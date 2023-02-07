加密貨幣｜幣安：將暫停國際客戶美元轉帳服務 美元淨流出逾1.72億

全球最大加密貨幣交易平台幣安（Binance）表示，將暫停國際客戶美元轉帳服務，發言人指但會尋求盡快恢復相關服務，惟未有解釋原因。

幣安日前發公告指，從周三（2月8日）起，將暫停通過銀行賬戶存入和提取美元的服務。外媒就事件向幣安查詢，發言人在電郵回覆，「值得注意的是，我們的月度活躍用戶中只有0.01%利用美元銀行賬戶轉賬，但我們正在努力儘快重啟這項服務」，亦未有解釋原因。

發言人又回覆，以美元帳號作為交易的用戶，只佔活躍用戶總數的0.01%。買賣加密貨幣的其他方法，如以其他貨幣、信用卡、借記卡、Google Pay、Apple Pay和該加密貨幣交易所的P2P市場，均不受影響。

據DefiLlama數據顯示，幣安當日的美元淨流出超過1.72億美元（折合約13.5億港元）。而加密貨幣研究機構Arkham則認為，對於一家擁有逾價值422億美元的加密貨幣資產的公司來說，這些資金流出量不算大。

外國部分銀行不能使用SWIFT進行加密貨幣買賣

在1月下旬，幣安的銀行合作夥伴Signature Bank也宣布，自2023年2月1日起，不再支持任何加密貨幣交易所低於10萬美元的交易，導致幣安的部分個人用戶可能無法通過國際結算系統SWIFT的銀行轉賬進行低於10萬美元的加密貨幣買賣。

幣安行政總裁趙長鵬在Twitter上回應，雖然一些銀行不再支持加密貨幣行業，但其他銀行正在湧入，去年的事件帶來了一些意料之中的挫折。長遠來看，繼續加油。