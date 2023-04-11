加密貨幣｜比特幣重上3萬美元　自去年6月首次

比特幣（Bitcoin）昨（10日）重上3萬美元，是自去年6月以來，首次升至10個月來最高水平。24小時高位見30,442美元，最新報30,139美元，升6.43%。此外，今年以來比特幣累升逾8成。

帶動一眾加密資產上揚

其他加密貨幣亦跟隨向上，全球第二大加密貨幣以太幣（ETH）升3.46%；萊特幣（LTC）升6.8%；柴犬幣（SHIB）升2.1%；瑞波幣（XRP）升2.16%；狗狗幣（DOGE）升1.6%。

分析：有可能在年內升至5萬美元水平

加密貨幣交易員與技術分析師 Mags 早前表示，比特幣有可能在 2023 年重回5萬美元水平，他稱，「當前的指標看來與2013年熊市非常相似，當時比特幣在突破下跌趨勢後，也整理數周後才進一步上升，當前價格跌勢就像在比特幣2015年時的350美元」。

而ProChain Capital總裁和聯合創始人David Tawil指出，一些投資者可能已開始將比特幣視為躲避銀行業動蕩和經濟衰退的避風港，而不是一種投機性資產。