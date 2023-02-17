加密貨幣｜穩定幣Terra創始人Do Kwon遭美證交會起訴　涉證券欺詐

美國證券交易委員會（SEC）當地時間周四，指控新加坡加密貨幣公司Terraform Labs及共同創辦人權道亨Do Kwon提供不實資訊，欺詐數十億美元加密資產證券。

證交會：已提交申訴至法院

證交會指，Terraform Labs和Do Kwon，向投資者推銷加密資產證券，並聲稱加密資產會升值。聲明還指，Terraform和權道亨在推銷LUNA代幣時，作出誤導和欺騙投資者；該公司又將UST，宣傳為一種「有收益」的代幣，並願意支付高達20%的利息。

針對Do Kwon和Terraform的申訴，現已提交至曼哈頓紐約南區聯邦法院，申訴中亦指控其違反《證券交易法》的註冊和反欺詐規定。

證交會執法部門主管Gurbir Grewal在聲明中表示，今天的行動不但令Do Kwon和Terraform，對其於Terra崩跌中所扮演的角色負責，因Terra崩潰摧毀散戶和機構投資者，並在加密貨幣市場上掀起衝擊。