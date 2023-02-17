加密貨幣｜穩定幣Terra創始人Do Kwon遭美證交會起訴　涉證券欺詐

美國證券交易委員會（SEC）當地時間周四，指控新加坡加密貨幣公司Terraform Labs及共同創辦人權道亨Do Kwon提供不實資訊，欺詐數十億美元加密資產證券。
證交會：已提交申訴至法院
證交會指，Terraform Labs和Do Kwon，向投資者推銷加密資產證券，並聲稱加密資產會升值。聲明還指，Terraform和權道亨在推銷LUNA代幣時，作出誤導和欺騙投資者；該公司又將UST，宣傳為一種「有收益」的代幣，並願意支付高達20%的利息。
針對Do Kwon和Terraform的申訴，現已提交至曼哈頓紐約南區聯邦法院，申訴中亦指控其違反《證券交易法》的註冊和反欺詐規定。
證交會執法部門主管Gurbir Grewal在聲明中表示，今天的行動不但令Do Kwon和Terraform，對其於Terra崩跌中所扮演的角色負責，因Terra崩潰摧毀散戶和機構投資者，並在加密貨幣市場上掀起衝擊。
Do Kwon至今下落不明
不過，Do Kwon目前下落不明，國際刑警組織已經對他發出「紅色警告」，南韓警方更掛出懸賞，都沒能將他逮捕。據韓國情報部門指，他可能身處塞爾維亞，二月初，南韓警方曾經遠赴巴爾幹半島的塞爾維亞，試圖根據線報找出Do Kwon，但最終未能成功。現時他在韓國正被通緝。
而Do Kwon 捲走數十億美元之後，不僅沒人能找到他的所在處，他還三不五時在 Twitter 上發文，聲稱自己沒有偷走任何錢，也沒有逃亡。
1/ A third party audit of LFG and TFL's peg defense activity during May 2022 has been published: https://t.co/3vwSBhQcNq— Do Kwon 🌕 (@stablekwon) November 16, 2022
加密貨幣崩跌事件
Do Kwon 創辦的 Terra-Luna 體系是一種「算法穩定幣」，UST(Terra)是錨定美元的穩定幣，而 Luna 幣則在背後作為 UST 的資產儲備。2022 年 5 月，UST 發生匯率脫鉤現象後，根據算法穩定機制，系統會售出 Luna 幣換成美元買進 UST 來拉升匯率，然而市場持續賣出 UST 使得脫鉤持續，兩者將陷入崩跌，讓Luna市值一周之內蒸發450億美元。
在崩跌之前，TerraUSD是世界上最大的算法穩定幣，也是第十大加密貨幣，其目標是與美元一對一掛鉤。