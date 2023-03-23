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財經
2023-03-23 11:30:00

加密貨幣｜美國SEC控告內地加密貨幣投資者孫宇晨　涉詐騙非法銷售及操縱市場

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美國SEC控告內地加密貨幣投資者孫宇晨。(資料圖片)

美國SEC控告內地加密貨幣投資者孫宇晨。(資料圖片)

美國證券交易委員會（SEC）昨（22日）宣布，將起訴波場（Tron）創辦人、內地加密貨幣投資者孫宇晨及另外8人，涉詐騙、非法銷售及操縱市場等罪名。

涉及多項罪名

根據SEC聲明，作為波場（Tron Foundation）創辦人的孫宇晨，於2017年8月開始夥同其他人推廣及銷售加密貨幣「Tronix」及「BitTorrent」，誘導包括美國在內的投資者投入數十億美元資金。SEC亦指這些加密貨幣資產描述為「未註冊」。

法律文件中，SEC 更進一步指控孫宇晨試圖通過操縱市場，人為地增加 TRX 二手市場的交易量，他讓自己員工「參與了逾60萬次 TRX 操縱交易」，指「BitTorrent」和 「波場」控制了帳戶，最後「Rainberry」員工為交易轉移了資金。

而該計劃需要大量TRX供應，孫宇晨提供了該供應，並將TRX出售到二級市場，獲得3,100萬美元（折合約2.43億港元）的收益。

美國SEC控告內地加密貨幣投資者孫宇晨。(資料圖片)

美國SEC控告內地加密貨幣投資者孫宇晨。(資料圖片)

8人涉Youtuber及美國歌手

至於涉案人士包括Youtuber拳手Jake Paul、美國女星蓮茜露漢（Lindsay Lohan）、歌手Ne-Yo等人，涉及非法出售加密貨幣，以及透過人為操縱誇大加密資產的交易量，有6人同意支付罰款與SEC和解。

孫宇晨於2017年創辦區塊鏈業務「波場幣」（Tron），2019年，他在「股神」巴菲特的年度慈善拍賣中，花費創紀錄的460萬美元與對方共進午餐，結果成為頭條新聞。

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