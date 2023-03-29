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財經
2023-03-29 11:25:00

加密貨幣｜美檢方指控FTX薯條哥賄賂中國官員　冀以4000萬美元行賄換回帳戶解凍

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美檢方指控FTX薯條哥賄賂中國官員。(資料圖片)

美檢方指控FTX薯條哥賄賂中國官員。(資料圖片)

FTX創辦人Sam Bankman-Fried（SBF，薯條哥）遭美檢方加控行賄中國官員一項起訴，冀以4,000萬美元（折合約3.13億港元）行賄換回賬戶解凍，加上串謀違反海外反腐敗法，他現正面臨13項刑事指控。

冀以4000萬美元行賄換回帳戶解凍

外媒報道，新起訴書內指，SBF旗下公司「Alameda Research」帳戶，自2021年11月起，成為中國警方下達凍結令的目標，起訴書指控SBF和其他人「指示並導致轉移」至少價值4,000萬美元（折合約3.13億港元）的加密貨幣，向一名或多名中國政府官員給予利益，以影響及誘使其解凍部分帳戶。

Alameda Research為一家與FTX有關聯的公司，被凍結的賬戶中有逾10億美元的加密貨幣，中國執法當局於2021年凍結了Alameda在內地最大兩個加密貨幣交易所的交易賬戶。

外媒就事件去信中國外交部查詢，但暫未取得回應。

美檢方指控FTX薯條哥賄賂中國官員。(資料圖片)

美檢方指控FTX薯條哥賄賂中國官員。(資料圖片)

正面臨13項刑事指控

現年31歲的SBF之前已面對8項欺詐相關罪名，檢察部門早前更指斥SBF製造「本世紀最大騙局」，利用FTX存戶資金支持旗下對沖基金Alameda Research運作，動用資金購買物業及作出政治捐獻。就以上控罪，SBF否認所有。

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