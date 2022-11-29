加密貨幣｜麥樸思不買數碼資產因「太危險了」 估比特幣跌至1萬美元

知名投資者麥樸思表示，他不會將自己的現金或客戶資金投資於數碼資產，因為太危險了。（資料圖片）

知名投資者、Mobius Capital Partners LLP的聯合創始人麥樸思（Mark Mobius）表示，他認為比特幣（Bitcoin）下一個目標是1萬美元。他補充說，他不會將自己的現金或客戶資金投資於數碼資產，因為太危險了。

在富蘭克林鄧普頓投資公司工作30多年的麥樸思說，加密貨幣將繼續存在，一些投資者仍然對它充滿信心，又讚賞世界上最大的加密貨幣的韌力，表示即使FTX崩破產造成牽連大波，比特幣的價格屹立不倒的程度令人驚訝。

麥樸思對加密貨幣一直抱懷疑態度。早在2020年，他就將比特幣比作賭場運營。2021年，他又表示，最大的加密貨幣並不是真正的投資。今年3月，他再表達相同觀點，認為加密貨幣是一種宗教而不是一項投資。當時比特幣價格遠高於30,000美元。不過，麥樸思昨天表示，儘管當前存在不利因素，但加密貨幣仍將繼續存在。

比特幣最新報16,261美元，過去一個月累計下跌近22%或4,561美元，今年累計跌幅達到66%。其他主要加密貨幣全年跌幅相若，以太幣（Ether）最新報1,178.59美元，今年以來下跌69%；幣安幣（Binance Coin）報294.02美元，累計跌44.3%；狗狗幣（Dogecoin）報9.6美仙，跌45%；一個衡量100大數字貨幣的指數今年已下跌約65%。