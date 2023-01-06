加密貨幣｜Celsius被裁定擁有客戶加密貨幣存款 投資者對凍結資產無優先權 創辦人正式被控詐騙

據外媒引述美國法院裁，Celsius Network擁有旗下有息賬戶（Earn Accounts）中約42億美元的加密貨幣的所有權，有關資產是屬於Celsius的財產，而不是投資者，裁定數千名客戶敗訴。

法庭文件指出，由於Celsius的產品條款明確表示，任何存入Earn Accounts的加密貨幣資產（包括穩定幣）都屬於Celsius的財產，而Earn帳戶的投資者視為Celsius的無擔保債權人。

加密貨幣借貸平台Celsius Network LLC已經進入破產重組程序，其中平台內存放的加密貨幣資產擁有權誰屬，破產程序中的核心問題，牽涉到Celsius，以致其他公司（包括FTX和BlockFi Inc.）根據美國法律第11章破產保護案的安排，主要是破產程序中獲得凍結資金的「優先權」。有關裁決釐清客戶列為無抵押債權人。

法官在裁決中指出，每家公司對其客戶的數字資產的權利在其使用條款中都有明確規定，Celsius與其用戶的合同對該公司的所有權是明確的。

裁決釐清客戶列為無抵押債權人 對凍結資金無優先權

另外《路透社》報道，美國紐約總檢察長起訴已破產加密貨幣貸款平台Celsius Network創辦人Alex Mashinsky，指其詐騙投資者十億計美元。根據入稟狀，Mashinsky訛稱Celsius為銀行的安全替代品，為存款提供最高17厘利息，同時隱瞞其在風險投資中損失了數億美元。控方尋求禁止Mashinsky在紐約做生意，並就違法支付罰款，以此作為推動下一輪起訴證券詐騙的基礎。

Mashinsky是繼FTX創辦人Sam Bankman-Fried（SBF）及其夥伴以後，最新被美國檢控的加密貨幣行業名人。Celsius去年中因市場狀況凍結170萬名客戶提取及轉移資產，去年7月13日被債權人申請破產，被指公司資不抵債11.9億美元。