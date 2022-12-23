加密貨幣｜FTX創辦人准以2.5億美元天價保釋 檢控官形容SBF罪行是「史詩式欺詐」

被引渡回美國受審的加密貨幣交易平台FTX創辦人Sam Bankman-Fried（SBF，人稱薯條哥）在紐約曼哈頓聯邦法院出庭，獲准以天價保釋金2.5億美元保釋，明年1月3日再訊。法官表示，SBF現時「聲名狼藉」，不可能再參與金融活動，或者匿藏而不被認出。

除了被檢察官稱為「有史以來最大的審前保證金」外，SBF還被要求佩戴電子監控手鐲、接受定期的心理健康治療和評估，交出護照及限制居住在他父母位於加州的居所。在等候這寳被聯邦監管機構形容為「無恥」詐騙的案件開審期間，SBF亦被禁止開立任何超過1,000美元的新信貸金度。

據美國傳媒報道，巨額保釋金是以SBF家人的物業、他的父母及兩名擁有「巨額」資產的人士作擔保。

負責案件的美國助理檢控官Nicolas Roos在庭上形容SBF的罪行是「史詩式欺詐」（a fraud of epic proportions），不過他自願回到美國、沒有逃走紀錄，並且已大幅減少其金融資產。SBF曾表示自己只剩下10萬美元的信用卡額度，遠遠低於其高峰期價值320億美元的加密王國。

30歲的SBF被控8項控罪，包括匯款欺詐、洗黑錢和串謀詐騙。起訴書指SBF多年來欺詐投資者，將他們的資金轉移到自己的私人對沖基金，並挪用款項進行風險投資、大量購入物業和作出大筆政治捐獻。他否認指控。有報道說，所有控罪合計，SBF最高可面臨115年監禁。