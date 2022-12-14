加密貨幣｜FTX創辦人SBF被控8宗罪 最高可面臨115年監禁

昨天被正式逮捕的加密貨幣交易平台FTX創辦人兼前行政總裁Sam Bankman-Fried（SBF，人稱薯條哥）正面臨美國刑事指控。根據紐約聯邦檢察官公開的8項獨立控罪，當中包括串謀和電匯欺詐罪行。

起訴書指出，獨立控罪指SBF涉嫌證券欺詐、電匯欺詐、商品欺詐、欺詐美國，洗黑錢，以及屬於刑事控罪的違反競選財政條例罪行。所有控罪合計，最高可面臨115年監禁。

起訴書亦提及，SBF故意並在知情的情況下「與其他人同意通過挪用這些客戶的存款並使用這些存款來支付 Alameda Research 的費用和債務來欺騙 FTX.com 的客戶」。同時，又指SBF與他人合謀，「通過向貸方提供有關 Alameda Research 財務狀況的虛假和誤導性信息」來欺騙 FTX 的貸方。

另一方面，FTX的新任行政總裁John Ray III昨天出席美國眾議院聽證會上確認，有客戶資金直接存入Alameda Research的戶口，而非FTX的戶口，而FTX整個集團的營運並沒有與Alameda Research分割，而是以同一公司狀態營運。

FTX 與 Alameda Research 的營運沒有分割

有關於SBF從Alameda Research獲得的10億美元貸款，Ray表示，「給予SBF的貸款實際上並非一項貸款，而是多項貸款。貸款的用途並沒有說明，而有一個例子下，SBF同時以貸款方及借款方簽字。該公司未能掌握該些資金用途的資料，仍有待調整。

他重申FTX內部沒有清楚的賬目紀錄，又表示「我不相信這個機構內任何一張紙。」公司目前仍繼續鎖定公司資產，需時最少數周，甚至數以月計，才能鎖定所有資產。目前仍沒有公司資金被挪用的具體數字，但金額超過70億美元。FTX的賬戶數目約760萬個，其中270萬個為美國賬戶。

SBF原本答應透過視象出席該聽證會，最終因被捕而缺席。據報，目前身處巴哈馬的SBF會被引渡回紐約受審。

此前有報道指出，美國證券交易委員會（SEC）表示，SBF向投資者集資金額超過18億美元，同時隱瞞了FTX與Alameda Research之間關係的程度。SEC亦指控他使用混合客戶資金。SBF的律師Mark S. Cohen發表聲明指出，SBF正在與他的法律團隊一起研究這些指控，並考慮所有法律選項。