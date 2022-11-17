加密貨幣｜FTX創辦人SBF：宣布破產是最大錯誤

FTX創辦人Sam Bankman-Fried在《Vox》訪問中表示，申請破產是他人生中最大錯誤。（Vox訪問截圖）

FTX創辦人Sam Bankman-Fried（SBF）接受《Vox》的私訊訪問中承認自己「搞砸了」，又後悔申請破產保護。他稱自己最大的一次錯誤，就是「每個人都告訴我的，根據第11章申請破產保護。」他堅持如果FTX沒有宣布破產，以致他失去對財政問題的控制權，很多麻煩可以避免，約7成問題至今亦會得到解決。

他認為監管機構令所有事變得更差，又批評「他們根本不保護客戶！」對於自己一直積極配合華府推動建立「加密貨幣監管框架」一事，他表示「只是單純的公關手段」。

相信若沒有破產7成問題至今已解決

不過數小時後，SBF似乎試圖「救火」，發推特表示，表示自己的言論輕率及過於強烈，稱有關訪問內容屬訊息換，原意並非要公開。他在推文中又表示，「作為監管者真的很難。他們有一項不可能完成的工作：監管整個增長速度超過其授權允許範圍的行業。因此，他們往往最終無法像理想情況那樣進行監管。」