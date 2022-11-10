加密貨幣｜FTX已通知投資者或要破產　資金缺口傳80億美元

加密貨幣交易所幣安（Binance）公布放棄收購陷於財困的競爭對手FTX，引發市場恐慌，加密貨幣沽壓加劇，比特幣（Bitcoin）過去24小時跌16%，報15,582.82美元，跌穿16,000美元關口，屬FTX資產的FTT幣再瀉56%至2.31美元。外電報道，FTX告知投資者，若無更多資金支持，公司可能破產。
外電引述消息報道，FTX創辦人Sam Bankman-Fried在幣安宣布放棄收購後向投資者表示，該平台資金缺口最少80億美元，並需要40億美元避免破產。FTX正在嘗試透過債、股權及混合方式籌募資金解困，惟除非FTX獲得額外注資，否則難逃破產命運。
幣安聲明指出，基於公司盡職調查，以及有關客戶資金處理不當和涉嫌美國監管機構調查的最新報道，決定不尋求對FTX.com的潛在收購。
聲明稱，該公司一開始是希望能夠支持為FTX的客戶提供流動性，但問題超出他們的控制或能力。每當一個行業的主要參與者失敗時，零售客人都會受到影響。在過去的幾年裏，加密貨幣生態系統已變得愈來愈波動，誤用用戶資金將於自由市場淘汰。隨著監管框架的製定，行業繼續朝著更大的去中心化方向發展，生態系統將變得更加強大。
外電引述消息指出，幣安盡職審查時，很快發現他們掉進一個財務黑洞，FTX的負債與資產缺口高達數十億美元，甚至可能超過60億美元。
此外，據彭博報道，美國監管部門正在調查FTX對客戶資金的處理，以及與Bankman-Fried旗下其他實體的關係。