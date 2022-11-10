加密貨幣｜FTX已通知投資者或要破產　資金缺口傳80億美元

幣安宣布放棄收購，FTX已通知投資者或要破產，據報平台的資金缺口達80億美元。（資料圖片）

加密貨幣交易所幣安（Binance）公布放棄收購陷於財困的競爭對手FTX，引發市場恐慌，加密貨幣沽壓加劇，比特幣（Bitcoin）過去24小時跌16%，報15,582.82美元，跌穿16,000美元關口，屬FTX資產的FTT幣再瀉56%至2.31美元。外電報道，FTX告知投資者，若無更多資金支持，公司可能破產。

外電引述消息報道，FTX創辦人Sam Bankman-Fried在幣安宣布放棄收購後向投資者表示，該平台資金缺口最少80億美元，並需要40億美元避免破產。FTX正在嘗試透過債、股權及混合方式籌募資金解困，惟除非FTX獲得額外注資，否則難逃破產命運。